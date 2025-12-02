Người chơi Vietlott mua vé tiện lợi trên app Vietcombank, BIDV, Agribank

Xu hướng số hóa này đang tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi tham gia xổ số tự chọn, giúp người chơi tiếp cận dịch vụ chính thống, minh bạch chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh.

3 lợi ích khi mua xổ số tự chọn Vietlott trên ứng dụng ngân hàng

Tiện lợi, thao tác mọi lúc, mọi nơi -với chiếc điện thoại trong tay, người dùng có thể mở ứng dụng, chọn sản phẩm yêu thích, lựa số và thanh toán chỉ trong vài giây. Nhờ đó, việc “thử vận may” trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với những người bận rộn.

Tiện ích Vietlott SMS trên ứng dụng VNPAY.

Uy tín và an toàn. Toàn bộ quá trình thanh toán được thực hiện qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, giúp người chơi yên tâm về tính chính thống và minh bạch của giao dịch. Hạ tầng bảo mật của ngân hàng và Vietlott – đơn vị thuộc Bộ Tài chính – loại bỏ hoàn toàn nguy cơ giả mạo hay rủi ro lừa đảo.

Minh bạch từ vé đến kết quả. Vé số được lưu dưới dạng điện tử trong ứng dụng, khi đến kỳ quay, hệ thống tự động gửi thông báo kết quả, giúp người chơi theo dõi dễ dàng. Trường hợp trúng thưởng, tiền được chuyển về tài khoản theo đúng quy trình, nhanh chóng và an toàn.

Xu hướng mới - mua xổ số tự chọn Vietlott ngay trên app ngân hàng

Là dịch vụ 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, Vietlott từ lâu đã là kênh phân phối sản phẩm xổ số tự chọn điện toán chính thống. Hiện nay, chỉ với vài thao tác trên ứng dụng ngân hàng, người dùng đã có thể mua và sở hữu vé Vietlott hợp lệ thông qua kênh Vietlott SMS.

Người dùng đánh giá cao sự tiện lợi này, đặc biệt khi toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm Vietlott được đưa lên ứng dụng ngân hàng một cách trực quan và dễ thao tác.

Trên giao diện ứng dụng, các sản phẩm được phân nhóm rõ ràng theo từng loại hình: Mega 6/45; Power 6/55; Max 3D, Max 3D; Lotto 5/35; Bingo… Các sản phẩm này được hiển thị theo dạng thẻ (card) hoặc danh sách, kèm mô tả ngắn gọn về thời gian quay thưởng, cơ cấu giải, mức giá và hướng dẫn chọn số. Điều này giúp người chơi nhanh chóng nắm bắt đặc điểm từng loại hình, so sánh và đưa ra lựa chọn phù hợp mà không cần thoát ra ngoài để tìm hiểu thêm.

Người dùng có thể mua vé Vietlott ở bất cứ đâu ngay trên app ngân hàng.

Nhiều khách hàng chia sẻ họ bắt đầu thử Bingo18 vì cách chơi đơn giản, kết quả có ngay sau 6 phút. Chính sự đầy đủ và minh bạch này giúp trải nghiệm mua Vietlott trên app ngân hàng trở nên hoàn thiện hơn.

Chị Thu Hương (32 tuổi, Hà Nội) – khách hàng thường xuyên mua Vietlott trên ứng dụng BIDV - cho biết: “Giờ mua trên app ngân hàng thì chỉ cần vài giây, lúc nào nhớ ra cũng đặt được. Vé lưu điện tử nên không phải cất ví hay lo thất lạc”.

Không chỉ tiện lợi, chị Hương cho biết điều quan trọng hơn là cảm giác minh bạch và an toàn khi giao dịch. “Tôi thích nhất là mọi thứ đều rõ ràng, vé hiển thị ngay trong ứng dụng, lịch sử mua được lưu đầy đủ, tiền thanh toán qua ngân hàng nên rất yên tâm. Kết quả quay số cũng được báo tự động, không phải dò thủ công như trước. Nếu trúng, tiền trả thẳng về tài khoản nên rất tiện”, chị nói thêm.

Việc mua bằng vài thao tác trên điện thoại, không phụ thuộc thời gian hay khu vực có điểm bán, được nhiều người dùng đánh giá đây là “một xu hướng rất hợp với người bận rộn và thích giao dịch số”.

Hàng nghìn khách hàng đã mua, nhiều giải thưởng lớn đã có chủ

Đại diện VNPAY cho biết, hình thức mua Vietlott qua ứng dụng ngân hàng đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025. Hàng nghìn khách hàng đã chọn mua vé qua ứng dụng ngân hàng và nhiều giải thưởng lớn đã tìm được chủ nhân. Trong đó, nhóm người dùng trẻ và nhân viên văn phòng chiếm tỷ trọng nổi bật nhờ ưu tiên tính tiện lợi và thói quen giao dịch số.

VNPAY cũng ghi nhận nhiều khách hàng trúng thưởng các giải trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng thông qua kênh mua ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY. Điều này cho thấy hình thức mua Vietlott trên ứng dụng ngân hàng đang trở thành lựa chọn chính thống, an toàn và minh bạch đối với người chơi hiện đại.