Người bệnh ung thư máu thêm cơ hội sống nhờ ghép tế bào gốc tự thân

(VTC News) -

Trong khuôn khổ tọa đàm "Tiếp cận mới trong điều trị đa u tủy xương" ngày 10/9, BS CKI Phạm Thị Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu - Bệnh viện 19/8, cho biết nhiều bệnh nhân đa u tuỷ xương nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ có thể sống thêm 15-20 năm, thậm chí sống khỏe mạnh như người bình thường.

Đa u tủy xương là một dạng ung thư huyết học ác tính, chỉ đứng sau u lympho về tỷ lệ mắc. Bệnh chiếm khoảng 1% trong tổng số các loại ung thư và khoảng 13% các bệnh ung thư máu. Mỗi năm, tỷ lệ mắc bệnh mới ở các nước phương Tây là 5,6 ca trên 100.000 dân, với độ tuổi trung bình khi phát hiện bệnh là 70.

Bệnh khởi phát từ sự tăng sinh bất thường của các tế bào plasma trong tủy xương – nơi sản xuất các tế bào máu. Các tế bào này dần tích tụ, gây tổn thương xương, thiếu máu, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Đây là bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát hiệu quả nếu phát hiện và điều trị đúng thời điểm.

Bác sĩ Phạm Thị Việt Anh, Bệnh viện 19/8.

Từ năm 2010, Bệnh viện 198 bắt đầu điều trị hóa trị liệu cho bệnh nhân đa u tủy xương. Đến nay, đã có 54 bệnh nhân được chẩn đoán, trong đó 9 người đang điều trị tích cực tại trung tâm. Đặc biệt, hai ca ghép tế bào gốc thành công được thực hiện vào năm 2010 và 2013 mở ra hy vọng mới cho việc kiểm soát bệnh lâu dài.

Theo BS CKI Phạm Thị Việt Anh, bệnh nhân nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, chưa có biến chứng nghiêm trọng, sẽ đáp ứng điều trị tốt hơn, kéo dài thời gian sống và duy trì chất lượng cuộc sống ổn định. Các phương pháp điều trị hiện nay bao gồm: thuốc điều hòa miễn dịch, kháng thể đơn dòng, hóa trị liều cao và ghép tế bào gốc.

Tiến sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết ghép tế bào gốc tự thân (ASCT) là một phương pháp điều trị đã được áp dụng gần 40 năm qua. Quá trình này bao gồm việc sử dụng hóa chất liều cao để tiêu diệt tế bào ác tính, sau đó truyền lại tế bào gốc giúp tủy xương hồi phục.

Ngay cả khi bệnh nhân chưa có đáp ứng rõ rệt với giai đoạn điều trị tấn công ban đầu, vẫn có thể thu thập tế bào gốc và tiến hành ghép. Điều quan trọng là bệnh chưa tiến triển, vì đáp ứng sau hóa chất liều cao mang tính quyết định.

Đa u tủy xương là một dạng ung thư huyết học ác tính.

Một trong những rào cản lớn nhất trong điều trị đa u tủy là người bệnh thường đến khám quá muộn. Các triệu chứng như đau lưng, đau xương sườn, mệt mỏi, sụt cân kéo dài… thường bị nhầm lẫn với loãng xương, thoái hóa khớp hoặc dấu hiệu tuổi già.

Các chuyên gia cảnh báo, người trên 50 tuổi, đặc biệt có bệnh lý nền hoặc biểu hiện bất thường kéo dài, nên đi khám chuyên khoa huyết học để được tầm soát ung thư máu.

Việc tầm soát không phức tạp, chỉ cần xét nghiệm máu, nước tiểu và chẩn đoán hình ảnh để phát hiện dấu hiệu bất thường ở tủy xương hoặc protein – đặc trưng của đa u tủy.

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về những bệnh lý ung thư tiến triển âm thầm như đa u tủy xương là rất cần thiết. Phát hiện sớm không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, mà còn giảm gánh nặng kinh tế và tâm lý cho người bệnh và gia đình.

“Nghe cơ thể mình” – các chuyên gia khuyến nghị, chính là cách tốt nhất để phát hiện sớm ung thư tủy. Việc khám sức khỏe định kỳ, chủ động tầm soát, không chỉ giúp điều trị kịp thời mà còn mở ra cơ hội sống khỏe mạnh, kiểm soát bệnh lâu dài nhờ y học hiện đại.