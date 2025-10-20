Ngày 20/10 đặc biệt của các cụ bà ở trung tâm dưỡng lão

Phía sau tiếng cười, sự khỏe mạnh của các cụ là sự tận tâm của đội ngũ điều dưỡng và bác sĩ. Trong số họ, có những người trẻ đã chọn cống hiến, theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất để đảm bảo các cụ luôn được an yên và khỏe mạnh. Bác sĩ Y học cổ truyền Hoàng Minh Châu (23 tuổi) chia sẻ lý do cô chọn gắn bó với công việc này: “Các cụ ở đây sống rất tình cảm, tôi cảm giác như những người ông, người bà của mình. Công việc chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt khi họ có tâm lý cô đơn hay thể trạng yếu, cần nhất là sự kiên nhẫn và ân cần. Món quà 20/10 tuyệt vời nhất với tôi chính là sức khỏe ổn định của các cụ”.