Ngày 20/10 đặc biệt của các cụ bà ở trung tâm dưỡng lão

Video: Món quà 20/10 ý nghĩa dành tặng các cụ bà tại trung tâm dưỡng lão
Ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Hà Nội, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 diễn ra thật đặc biệt, được khởi động bằng những bài tập dưỡng sinh tập thể rộn ràng. Hàng chục cụ bà, cụ ông hăng hái giơ tay theo hướng dẫn, thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ .
Nụ cười rạng rỡ và chân thành là món quà lớn nhất với các cụ bà trong ngày 20/10. Dù phải xa con cháu, các cụ vẫn tìm thấy sự mãn nguyện và niềm vui khi được tôn vinh và yêu thương trọn vẹn tại "ngôi nhà thứ hai" này.
Không riêng ngày 20/10, người cao tuổi tại đây luôn duy trì thói quen vận động để giữ sự dẻo dai và tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên, trong ngày tôn vinh đặc biệt này, các cụ càng thêm vui vẻ, hào hứng và nỗ lực hơn sau khi nhận được lời chúc mừng ấm áp. Bà Nguyễn Phi Loan (85 tuổi) chia sẻ: “Nhiều người vẫn còn tâm lý nặng nề khi nghĩ tới trung tâm dưỡng lão, nhưng với tôi, mọi người sống ở đây rất tình nghĩa. Chúng tôi tìm được những người bạn để sẻ chia buồn vui, ôn lại kỷ niệm ngày trẻ. Sống vui, sống khỏe ở đây để con cháu yên tâm học tập, công tác – đó là điều rất văn minh, tiến bộ”.
Sau khi vận động cơ thể, các cụ quay trở lại với những hoạt động tinh thần. Những trò chơi như xếp hình, tô vẽ không chỉ mang tính giải trí mà còn là liệu pháp giúp duy trì trí nhớ, sự minh mẫn, đồng thời khơi dậy nét hồn nhiên và sáng tạo của tuổi trẻ.
Hạnh phúc tuổi xế chiều đôi khi đến từ những điều giản dị nhất: được hít thở khí trời, được dạo chơi trong vườn hoa. Với sự hỗ trợ ân cần của nhân viên, các cụ được tận hưởng khoảnh khắc bình yên, trọn vẹn trong ngày 20/10.
Phía sau tiếng cười, sự khỏe mạnh của các cụ là sự tận tâm của đội ngũ điều dưỡng và bác sĩ. Trong số họ, có những người trẻ đã chọn cống hiến, theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất để đảm bảo các cụ luôn được an yên và khỏe mạnh. Bác sĩ Y học cổ truyền Hoàng Minh Châu (23 tuổi) chia sẻ lý do cô chọn gắn bó với công việc này: “Các cụ ở đây sống rất tình cảm, tôi cảm giác như những người ông, người bà của mình. Công việc chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt khi họ có tâm lý cô đơn hay thể trạng yếu, cần nhất là sự kiên nhẫn và ân cần. Món quà 20/10 tuyệt vời nhất với tôi chính là sức khỏe ổn định của các cụ”.
Trong ngày 20/10, những cử chỉ che chở, động viên từ người bạn đời vẫn là điểm tựa ấm áp nhất, minh chứng cho tình yêu vượt thời gian. Ông Phạm Đình Chư (SN 1957) luôn ân cần chăm sóc vợ là bà Nguyễn Thị Minh (SN 1962, quê Quảng Bình), dù bà hiện không còn minh mẫn. Trong ngày Phụ nữ Việt Nam, ông Chư thổ lộ: “Ngày trẻ thì hay nói những lời văn hoa, nhưng với tôi hiện tại, một lời chúc duy nhất tôi dành cho bà ấy là chúc bà luôn mạnh khỏe. Dù bà ấy không còn hiểu trọn vẹn lời tôi nói, nhưng tôi tin bà sẽ cảm nhận được tôi vẫn luôn ở bên cạnh bà”.
Dù xa con cháu, các cụ bà vẫn tìm thấy sự yêu thương, tôn trọng và niềm vui trọn vẹn trong ngày 20/10 tại "ngôi nhà tình thân" này. Nụ cười an yên cuối ngày chính là minh chứng rằng tuổi già không phải là cô đơn, mà là hành trình được sống trong yêu thương và sẻ chia hạnh phúc mỗi ngày.