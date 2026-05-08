Ngành game Việt Nam đang ở thời điểm 'trăm năm có một'

Ngày 8/5, Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026 khai mạc tại TP.HCM với chủ đề "Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global". Đây là sự kiện về game lớn nhất trong năm với định hướng phát triển bền vững, lấy nội lực Việt Nam làm nền tảng, từ đó kết nối, hội nhập và vươn ra thị trường quốc tế.

Tại Diễn đàn Game Việt Nam - hoạt động quan trọng trong khuôn khổ sự kiện - các nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng phát triển game đã cùng thảo luận về chủ đề này.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, chiến lược, chính sách khẳng định ngành game là một trong sáu ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm cần được tập trung đầu tư và phát triển.

Các mảnh ghép của hệ sinh thái ngành game được hoàn thiện và kết nối hoàn chỉnh, gồm "5 nhà": Nhà nước, nhà sản xuất game, nhà phát hành game, nhà trường, nhà esport.

"Đây là thời cơ lớn của ngành game, tại thời điểm "trăm năm có một". Nắm bắt thời cơ này, các doanh nghiệp game hãy cùng đoàn kết, kết nối, hỗ trợ để nâng tầm game Việt", ông Lê Quang Tự Do chia sẻ.

Bà Vũ Minh Hạnh - CEO GameGeek - nhận định thị trường quốc tế đang chuyển dịch theo hướng người dùng sẵn sàng trả tiền với các tựa game có giá trị, chất lượng cao.

Theo Báo cáo ngành Game mobile Việt Nam 2025, với các tựa game do studio trong nước phát triển, tỷ trọng lượt tải nội địa chỉ chiếm 5,5%. Gần 95% lượt tải lại đến từ thị trường quốc tế, dẫn đầu là Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Mexico,...

Các dòng game mobile thế mạnh của Việt Nam là mô phỏng, giải đố, cổ điển với 66% tổng lượt tải. Số lượng studio phát triển game hoạt động tích cực đã lên tới 210 đơn vị. Hơn 27 nghìn tựa game đã ra mắt trong năm 2025, tăng 13% so với năm liền trước.

Tuy nhiên, ngành game được đánh giá đang đối mặt với một số thách thức như: doanh thu trên người dùng còn thấp so với các trung tâm phát triển khác như Bắc Âu, Bắc Mỹ; thiếu nhân lực có kinh nghiệm; năng lực phát hành chưa tương xứng với năng lực sản xuất; sản phẩm và thương hiệu; mức độ cạnh tranh tăng,...

Trong ngày đầu tiên của sự kiện, khách tham dự có thể khám phá khu giải trí và ẩm thực Wonderland với nhiều hoạt động sôi động như Cosplay Series, giao lưu cộng đồng Esports. Bên cạnh đó, khu vực B2B tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo và hoạt động kết nối doanh nghiệp, kết hợp không gian trưng bày của các đơn vị tham gia sự kiện.

Sang ngày 9/5, chuỗi hoạt động cosplay, giao lưu Esports và Game Arena tiếp tục được duy trì, song song với các hội thảo chuyên đề và chương trình kết nối doanh nghiệp. Các gian hàng trải nghiệm game, công nghệ cùng sản phẩm liên quan mở cửa xuyên suốt trong cả hai ngày diễn ra sự kiện.