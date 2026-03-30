Công nghệ hiển thị mới định hình lại trải nghiệm chơi game

Tại Hội nghị Phát triển Game hàng đầu thế giới - Game Developers Conference (GDC) 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Moscone, San Francisco (Mỹ), nhiều hãng công nghệ như Samsung cùng các studio game lớn trình diễn loạt công nghệ hình ảnh thế hệ mới, được đánh giá có thể định hình lại cách phát triển và trải nghiệm game nhập vai.

Công nghệ màn hình thế hệ mới sẽ nâng tầm game nhập vai. (Ảnh: Digital Trends)

Công nghệ màn hình Odyssey 3D

Điểm nhấn lớn tại GDC 2026 là màn hình Odyssey 3D. Thiết bị này sử dụng công nghệ theo dõi chuyển động mắt (eye-tracking) kết hợp ánh xạ góc nhìn (view-mapping) để tạo hiệu ứng 3D độ phân giải 4K mà không cần kính chuyên dụng.

Công nghệ này cho phép điều chỉnh độ sâu hình ảnh theo chuyển động của người chơi, mang lại cảm giác không gian rõ rệt hơn so với màn hình truyền thống. Đây là bước tiến đáng chú ý trong việc nâng cao tính nhập vai.

Tựa game “Hell is Us” của Rogue Factor được trình diễn trên màn hình Odyssey 3D 27 inch (G90XF), thu hút đông đảo người tham gia. Người chơi đánh giá thiết bị này giúp việc quan sát môi trường trong game trở nên trực quan hơn, dễ nhận biết hướng di chuyển cũng như cảm nhận rõ không khí căng thẳng của từng tình huống.

Một số tựa game khác như “Cronos: The New Dawn” cũng tận dụng hiệu ứng chiều sâu để tăng cảm giác quy mô và bối cảnh. Các nhà phát triển nhận định, công nghệ 3D không kính có thể mở ra hướng tiếp cận mới trong thiết kế gameplay, đặc biệt với các trò chơi thiên về trải nghiệm.

Công nghệ Odyssey 3D đem lại trải nghiệm chơi game sống động hơn. (Ảnh: Digital Trends)

HDR10+ và màn hình độ phân giải cao

Bên cạnh 3D, công nghệ HDR10+ GAMING cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Thay vì thiết lập thủ công, công nghệ này cho phép truyền dữ liệu hình ảnh theo từng cảnh, giúp hiển thị độ sáng, vùng tối và màu sắc sát với ý đồ của nhà phát triển.

Nhiều chuyên gia đánh giá HDR10+ là bước tiến trong tái tạo màu sắc, giúp hình ảnh trong game trở nên chân thực và giàu chiều sâu hơn.

Samsung cũng giới thiệu màn hình Odyssey G8 kích thước 32 inch với độ phân giải 6K (G80HS). Mật độ điểm ảnh cao giúp màn hình hiển thị rõ các chi tiết nhỏ, đặc biệt trong các cảnh có nhiều yếu tố phức tạp. Điều này giúp giữ nguyên chất lượng đồ họa mà không cần thay đổi thiết kế ban đầu của game.

Đáng chú ý, màn hình Odyssey G6 27 inch (G60H) có tần số quét 1.040Hz gây chú ý. Tần số quét cao giúp các chuyển động nhanh như lia camera, ngắm bắn hay thao tác liên tục trở nên mượt hơn, phù hợp với các tựa game bắn tỉa.

Công nghệ màn hình ảnh hưởng trực tiếp tới cách làm game

GDC 2026 có sự tham gia của nhiều nhà phát triển lớn như CD Projekt RED, Rogue Factor và Bloober Team. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, công nghệ màn hình không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người chơi mà còn tác động trực tiếp đến cách thiết kế game.

Các studio nhỏ tận dụng công nghệ mới để thử nghiệm ý tưởng sáng tạo trong khi các nhà phát hành lớn thường tập trung vào việc xây dựng tiêu chuẩn có thể áp dụng trên nhiều nền tảng.

Công nghệ HDR10+ GAMING trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. (Ảnh: Digital Trends)

Việc tích hợp các công nghệ như 3D không kính hay HDR10+ đòi hỏi sự cân nhắc giữa hiệu năng, trải nghiệm và tính tương thích. Với các tựa game cạnh tranh, yếu tố tốc độ và độ ổn định được ưu tiên, các game cốt truyện chú trọng vào hình ảnh và cảm xúc.

Ngoài ra, việc trải nghiệm trực tiếp nội dung trên các thiết bị hiển thị mới giúp nhà phát triển đánh giá rõ hơn sự khác biệt giữa thông số kỹ thuật và trải nghiệm thực tế.

Samsung đang mở rộng hợp tác với các studio game nhằm đảm bảo tính tương thích giữa phần cứng và nội dung. Danh mục game hỗ trợ 3D của hãng hiện đã vượt 60 tựa, bao gồm: “The First Berserker: Khazan”, “Stellar Blade” và “Lies of P: Overture”.

Theo kế hoạch, con số này có thể tăng lên hơn 120 vào cuối năm 2026. Điều này cho thấy xu hướng gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà sản xuất phần cứng và nhà phát triển nội dung.

Việc kết hợp các yếu tố như 3D không kính, HDR10+, độ phân giải cao và tần số quét lớn sẽ định hình thế hệ trải nghiệm game tiếp theo, khiến công nghệ hiển thị ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi trong ngành công nghiệp game.