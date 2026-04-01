Nga: Rơi máy bay quân sự ở Crimea, không còn ai sống sót

Theo hãng thông tấn TASS, khoảng 18h ngày 31/3 (giờ địa phương), hệ thống liên lạc với máy bay vận tải quân sự An-26 bị mất kết nối trong chuyến bay thường lệ trên bán đảo Crimea. "Liên lạc với máy bay vận tải quân sự An-26 bị mất trong chuyến bay thường lệ trên không phận Crimea vào khoảng 18h (giờ Moskva)", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Sau khi phát hiện vụ việc, Nga lập tức triển khai đội tìm kiếm, cứu hộ và xác định được vị trí máy bay An-26 bị rơi. Theo báo cáo từ hiện trường, 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng.

Máy bay vận tải quân sự An-26. (Ảnh: TASS)

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ “không có dấu hiệu va chạm bên ngoài nào trên máy bay”, ngụ ý rằng máy bay không bị Ukraine bắn hạ. Tương tự, hãng thông tấn TASS đưa tin máy bay đã đâm vào một ngọn núi.

"Chiếc máy bay đâm vào vách đá", TASS thông tin.

Máy bay An-26 được sử dụng rộng rãi cho hoạt động vận tải tầm ngắn và tầm trung, có khả năng chở tới 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hóa.

Năm 2018, máy bay An-26 khác của Nga từng rơi khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeimim, Syria. Chiếc An-26 chở theo 39 người, gồm tổ bay 6 người và 33 hành khách, tất cả đều thiệt mạng.

Thời điểm đó, nhà phân tích Joseph Trevithick cho rằng sự cố này sẽ gây tổn hại tới uy tín đang lên của quân đội Nga. Vụ tai nạn xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hàng loạt vũ khí tối tân, giúp tăng cường đáng kể sức mạnh và hình ảnh của lực lượng vũ trang nước này.