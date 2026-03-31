Sau lời đe dọa của ông Trump, Mỹ và Israel tung đòn tập kích quy mô lớn vào Iran

(VTC News) -

Video do AFP xác minh cho thấy xảy ra ít nhất hai vụ nổ lớn và cột khói bốc lên ở Isfahan, miền trung Iran. Tương tự, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Thánh đường Hồi giáo Grand Husseiniya của người Shia bị hư hại.

Một số vụ nổ và mất điện cũng xuất hiện ở thủ đô Tehran, nơi người dân mô tả một thành phố vẫn đang cố gắng duy trì một số hoạt động thường nhật bất chấp an ninh thắt chặt.

Đám cháy dữ dội bùng phát sau khi tòa nhà công nghiệp và xe bồn chở nhiên liệu bị trúng mảnh vỡ tên lửa. (Ảnh: Reuters)

“Khi tôi ngồi được vào một chiếc bàn cà phê, dù chỉ vài phút thôi, tôi gần như tin rằng thế giới vẫn chưa kết thúc. Và rồi tôi trở về nhà, trở lại với thực tế sống trong xung đột, với tất cả bóng tối và gánh nặng của nó", người dân tại Tehran kể lại.

Hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ cũng bắt đầu triển khai tới Trung Đông, theo hai quan chức Mỹ tiết lộ ngày 30/3. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cân nhắc bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran.

Trước đó, ngày 18/3, Reuters đưa tin chính quyền Trump xem xét phương án điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới khu vực. Kế hoạch này có thể mở rộng đáng kể các lựa chọn quân sự, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng vào sâu trong lãnh thổ Iran.

Lực lượng lính dù, đóng tại căn cứ Fort Bragg (bang North Carolina), được bổ sung vào số lượng lớn thủy thủ, lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm đã hiện diện tại Trung Đông. Riêng cuối tuần qua, khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đã được điều tới khu vực.

Trong diễn biến khác, còi báo động vang lên ở thủ đô Jerusalem của Israel, hai người được báo cáo bị thương khi hệ thống phòng không can thiệp để đánh chặn máy bay không người lái xuất hiện gần thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê-út.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Israel thông tin thêm có 8 người bị thương nhẹ do mảnh đạn rơi ở Bnei Brak, gần thành phố Tel Aviv. Ít nhất 10 tiếng nổ cũng được nghe thấy ở khu vực Jerusalem sau khi phát hiện vụ phóng tên lửa từ Iran.