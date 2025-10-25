Nam thanh niên 21 tuổi bị đột quỵ

(VTC News) -

Ngày nhập viện, nam bệnh nhân 21 tuổi ở xã Tân Sơn được đưa đến Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người bên trái. Kết quả chụp cắt lớp mạch máu não cấp cứu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não giữa phải – một tình huống nguy kịch cần xử trí ngay.

Chỉ 30 phút sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp lấy huyết khối qua đường mạch, tái thông hoàn toàn dòng máu não.

Ngay sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt; sau 10 giờ, phục hồi hoàn toàn ý thức và chỉ sau 7 ngày điều trị đã hết liệt, ra viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở mọi lứa tuổi, giới tính hay nghề nghiệp – không chỉ riêng người cao tuổi. Thực tế, số ca đột quỵ ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng, trở thành mối lo ngại đáng chú ý trong cộng đồng. Theo các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, việc nhận biết sớm dấu hiệu và xử trí kịp thời có thể giúp cứu sống người bệnh và giảm đáng kể nguy cơ tàn phế.

Đột quỵ thường xảy ra đột ngột, không báo trước. Người bệnh có thể cảm thấy khó đi lại, mất thăng bằng, chóng mặt hoặc yếu nửa người khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Một số trường hợp gặp rối loạn ngôn ngữ, đột ngột nói ngọng, không nói được hoặc không hiểu lời người khác.

Tay, chân một bên cơ thể có thể yếu hoặc tê cứng, khiến họ không thể thực hiện các động tác đơn giản thường ngày. Thị lực cũng có thể bị ảnh hưởng, người bệnh nhìn mờ, nhìn đôi hoặc mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt.

Đôi khi, cơn đau đầu dữ dội bất thường, kèm theo buồn nôn, nôn hoặc giảm ý thức là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Ở người trên 50 tuổi, nếu xuất hiện cơn co giật mà trước đó không có tiền sử động kinh, rất có thể nguyên nhân là do đột quỵ.

Trong mọi trường hợp nghi ngờ đột quỵ, người thân cần gọi cấp cứu ngay và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị chuyên sâu. Không nên để người bệnh ăn uống, tự ý dùng thuốc hay chờ đợi tình trạng cải thiện. Đột quỵ là cuộc đua với thời gian – mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương. Càng được can thiệp sớm, cơ hội hồi phục của bệnh nhân càng cao.

Để phòng ngừa đột quỵ, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh: kiểm soát huyết áp, hạn chế rượu bia, không hút thuốc, tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ. Chủ động bảo vệ sức khỏe chính là cách hiệu quả nhất để không trở thành nạn nhân của căn bệnh nguy hiểm này.