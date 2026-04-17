Mỹ nhân bị chồng phụ bạc lại khiến cả Tào Tháo lẫn Quan Vũ si mê

Thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc, có 4 nhân vật được coi là đạt đến đỉnh cao tuyệt đối về một phẩm chất đặc biệt, bao gồm: Gia Cát Lượng (tuyệt trí), Quan Vũ (tuyệt nghĩa), Tào Tháo (tuyệt gian), và Triệu Vân (tuyệt dũng).

Và một chuyện ly kỳ được nhiều tài liệu chép lại: Một người phụ nữ dù bị chồng phụ bỏ nhưng lại có thể khiến cho 2 trong số "Tứ tuyệt" đó là Quan Vũ và Tào Tháo si mê rồi nảy sinh mâu thuẫn. Người phụ nữ ấy chính là Đỗ thị.

Có nhiều người khẳng định, mâu thuẫn giữa Tào Tháo và Quan Vân Trường bắt đầu từ một người phụ nữ.

Mỹ nhân bị chồng phụ bạc lại khiến Tào Tháo - Quan Vũ si mê

Trước khi nói tới Đỗ thị, cần nhắc tới Quan Vũ. Ông là biểu tượng "trung dũng thần vũ" và tinh thần "vì nước quên thân". Cả cuộc đời Quan Vũ, dường như chỉ dốc lòng dốc sức giúp Lưu Bị phục hưng nhà Hán.

Tam quốc diễn nghĩa kể, Tào Tháo sau khi chiếm được Từ Châu đã bắt được hai người vợ của Lưu Bị và Quan Vũ. Nhằm bôi nhọ thanh danh của Quan Vũ, ép ông vào thế vi phạm lễ nghĩa quân thần, không thể còn đường quay trở về với Lưu Bị, Tào Tháo đã sắp xếp để ông ở chung phòng với hai người chị dâu. Tuy nhiên, cả đêm hôm đó, Quan Vũ đã đốt nến đứng canh ngoài cửa phòng suốt cả đêm.

Khi Tào Tháo phái các mỹ nhân tới lung lạc Quan Vũ, ông chẳng may rung động. Ngược lại, ông đưa tất cả những cô gái đó vào phòng để chăm lo cho hai chị dâu.

Hành động đó đã cho thấy, Quan Vũ hoàn toàn không phải là người mê sắc. Không điều gì có thể lay chuyển được tâm ý và lòng trung của ông dành cho Lưu Bị.

Hình tượng Quan Vũ trong sử sách Trung Quốc.

Tuy nhiên, sách Tam quốc chí trích dẫn Thục Ký và Ngụy thị Xuân Thu lại kể một câu chuyện rất thú vị về chuyện tình cảm của Quan Vũ. Chuyện là năm xưa, Lữ Bố có một thuộc hạ lâu năm tên Tần Nghi Lộc. Vợ của Tần Nghi Lộc là Đỗ thị sở hữu dung mạo tuyệt trần. Hai người có với nhau một con trai.

Lã Bố chiếm Từ Châu, ép Lưu Bị vào thế phải liên minh với Tào Tháo. Lo sợ trước sức mạnh của Lưu - Tào, Lã Bố phái Tần Nghi Lộc đến cầu viện Viên Thuật. Trong chuyến đi này, Tần Nghị Lộc bị Viên Thuật lôi kéo, giữ ở lại, phong chức quan và gả cho hắn một người con gái dòng dõi hoàng tộc nhà Hán.

Sau bao ngày mong ngóng chồng về, Đỗ thị rơi vào trạng thái vô vọng. Thân cô thế cô trong xã hội đầy loạn lạc, Đỗ thị không còn con đường nào khác ngoài việc nương tựa vào Lã Bố.

Sau này, Lã Bố bị liên minh Lưu - Tào đánh bại. Quan Vũ, phục vụ dưới trướng Lưu Bị, muốn xin Tào Tháo cho mình được lấy Đỗ thị. Với Tào Tháo, chuyện này chẳng mấy quan trọng nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mấy ngày sau ông ta lại thấy Quan Vũ hỏi nên nảy sinh nghi ngờ, tìm cách xem mặt Đỗ thị.

Khi nhìn thấy nhan sắc người đàn bà này, Tào Tháo ngay lập tức si mê. Bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu của Quan Vũ, Tào Tháo liền đưa nàng về làm thiếp và nhận con của nàng với Tần Nghi Lộc làm con nuôi. Quan Vũ biết tin thì rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được.

Một số tài liệu cho rằng, người Quan Vũ có tình cảm là Đỗ thị.

Sách Thục ký chép rằng: Khi cùng Lưu Bị, Tào Tháo bao vây Lã Bố, Quan Vũ đã nhờ người ngỏ ý với Tào Tháo xin Đỗ thị (vợ Tần Nghi Lộc, thiếp Lã Bố) sau khi phá được thành. Tào Tháo đồng ý. Nhưng vì lo Tào Tháo đổi ý, Quan Vũ đã hỏi lại thêm vài lần.

Thái độ của Quan Vũ khiến Tào Tháo sinh nghi. Do đó, khi khi phá được thành, Tào Tháo cho gọi Đỗ thị đến. Tận mắt chiêm ngưỡng vẻ dẹp của nàng, Tào Tháo đã si mê và giữ lại làm thiếp.

Trước những thông tin này, nhiều người cho rằng, mối quan hệ căng thẳng giữa Quan Vũ và Tào Tháo bắt nguồn từ chuyện tình với Đỗ thị. Thậm chí, có một số tài liệu cho rằng, sau khi bị Tào Tháo cướp mất người trong lòng, Quan Vũ từng khuyên Lưu Bị lợi dụng tình thế hỗn loạn mà giết ông ta. Lưu Bị khi đó không nghe theo vì tình thế lúc đó không cho phép có bất cứ hành động gì mạo hiểm.

Chuyện Quan Vũ và Đỗ thị không được đề cập trong tiểu thuyết của La Quán Trung. Nhiều người cho rằng, có lẽ vì tác giả Tam quốc diễn nghĩa muốn tập trung khắc hoạ hình tượng trung nghĩa của Quan Vân Trường nên gạt bỏ những chi tiết về đời tư của ông.

Vợ Quan Vũ là ai?

Theo các tài liệu như Toàn tượng thông tục Tam Quốc chí truyện, từng có một người tên Hoa Quan Tác tới doanh trại tự nhận là con trai của Quan Vũ. Theo lời của người này, Quan Vũ năm xưa thất lạc vợ con trong cảnh loạn lạc. Vì nhà quá nghèo nên hai mẹ con Quan Hoa Tác phải nương tựa vào gia đình bên ngoại là Hồ viên ngoại để sinh sống. Chi tiết trên đưa ra một manh mối về người vợ mang họ Hồ của Quan Vũ.

Lại có chuyện kể rằng, sau khi kết nghĩa vườn đào, Lưu Bị lo sợ hai người em vướng chuyện vợ con mà không hết lòng với sự nghiệp phục hưng nhà Hán. Trương Phi và Quan Vũ hiểu được mối lo của này nên quyết định gạt bỏ vợ con của mình. Khi ra tay, họ đổi vị trí cho nhau. Thế nhưng khi tới nhà Quan Vũ, Trương Phi thấy vợ của anh kết nghĩa là Hồ Kim Định đang bụng mang dạ chửa nên không nỡ hành động.

Sau đó, vợ Quan Vũ sinh được một người con trai đặt tên là Quan Hưng rồi đổi tên thành Hoa Quan Tố. Sau nhiều biến cố, cả Hồ Kim Định và con trai đến Tây Xuyên đoàn tụ với Quan Vũ.

Câu chuyện này được cho là có cơ sở bởi Quan Vũ có một người con trai tên là Quan Hưng. Người này theo ông ra chiến trường chinh chiến nhiều năm và được ghi lại tương đối nhiều trong sử sách.

Quan Vũ.

Cuốn Tiểu thuyết Tùng Khảo của Tiền Tĩnh Phương còn đề cập đến chi tiết như sau: Vào thời nhà Thanh, có người tên Vương Chu Đán đào được bia mộ Quan Công. Người này sau đó đã viết Quan hầu tổ mộ bia ký, khẳng định Quan Vũ từng cưới Hồ thị. Ngày 13 tháng 5 năm Quang Hòa nguyên niên dưới thời Hán Linh Đế, Hồ thị sinh ra người con trai tên Bình.

Hồ Kim Định cũng là nhân vật xuất hiện trong các tác phẩm dã sử và văn hóa dân gian. Bà được coi là người vợ được cưới hỏi chính thức của Quan Vũ và là mẹ của các con ông.

Tào Tháo có mấy vợ?

Khác với Quan Vũ, Tào Tháo nổi tiếng là người đa thê. Sử sách ghi nhận ông có khoảng 16 vợ và thê thiếp. Điểm đặc biệt là trong số này, có tới 13 người là góa phụ.

Người vợ cả của Tào Tháo là Đinh phu nhân. Người này theo ông từ thuở hàn vi, có tính cách mạnh mẽ, cương trực. Bà từng mắng Tào Tháo ngay trước mặt quan văn võ trong triều. Dù hai người không có con chung, sau này tình cảm cũng rạn nứt nhưng đây là người vợ mà Tào Tháo trân trọng nhất.

Người vợ tiếp theo của Tào Tháo là kỹ nữ. Những người khác chủ yếu là do ông cướp được qua chiến trận.

Tào Tháo có tổng cộng 25 người con, trong đó các con trai Tào Phi, Tào Thực và Tào Xung là nổi bật nhất.