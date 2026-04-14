Không phải Quan Vũ, ai là chủ nhân đích thực của ngựa Xích Thố?

Ngựa Xích Thố là chiến mã huyền thoại thời Tam quốc (Trung Quốc), nổi tiếng với màu sắc đỏ rực, tốc độ phi thường và sự trung thành tuyệt đối. Do sự nổi tiếng của tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, ngựa Xích Thố trong văn hóa dân gian nước này gắn liền với hình tượng Quan Vũ.

Ngựa Xích Thố trong "Tam quốc diễn nghĩa"

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung (sáng tác thế kỷ thứ 14), ngựa Xích Thố được một người đem từ Tây Lương đến kinh thành dâng cho Đổng Trác - quyền thần nhà Đông Hán. Con ngựa này từ đầu đến đuôi dài một trượng, từ chân lên trán cao tám thước, toàn thân một màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp nào, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng.

Vì muốn thu phục Lã Bố, Đổng Trác đem Xích Thố tặng cho vị tướng trẻ kiêu dũng này. Sức hấp dẫn của con ngựa quý đủ để Lã Bố bán rẻ nhân cách, giết chết cha nuôi và cũng là ân nhân của mình là Đinh Nguyên rồi nhận Đổng Trác làm chủ, làm cha.

Lã Bố cưỡi ngựa Xích Thố tả xung hữu đột, đánh bất phân thắng bại với ba anh em Lưu Bị - Quan Vũ - Trương Phi.

Sau này, Lã Bố trúng kế ly gián của Vương Doãn và Điêu Thuyền, một lần nữa làm kẻ phản trắc, sát hại Đổng Trác. Cuối cùng, Lã Bố bị Tào Tháo giết, ngựa Xích Thố về tay Tào Tháo và ông ta đem tặng Quan Vũ vì muốn thu phục vị tướng tài tuy đã quy hàng nhưng vẫn một lòng hướng về Lưu Bị và chỉ đợi cơ hội rời đi này.

Trước đó, Quan Vũ đã được Tào Tháo tặng rất nhiều thứ quý giá nhưng đều hờ hững đem trả, riêng lần này lập tức nhận và phục lạy tạ ơn. Tháo ngạc nhiên hỏi: “Ta đã bao phen trao tặng nào là mỹ nữ, nào là vàng bạc, nào là gấm vóc, sao chẳng thấy Vân Trường vui, nay cho con ngựa này mà Vân Trường lại tạ ơn hậu như vậy?".

Quan Vũ đáp: "Ta biết con ngựa này đi ngàn dặm một ngày, nay may mắn được chúa công ban cho. Như vậy, nếu ta biết được tin tức của huynh trưởng (Lưu Bị) ở đâu thì chỉ một ngày là có thể đến gặp ngay". Câu trả lời này khiến Tào Tháo có phần hối tiếc.

Có Xích Thố, Quan Vũ như hổ mọc thêm cánh. Ngựa quý theo ông lập nhiều kỳ tích trên chiến trường.

Sau khi Quan Vũ bị quân Đông Ngô bắt chém, ngựa Xích Thố được ban cho viên tướng Mã Trung. Vì thương nhớ chủ cũ, nó bỏ ăn cho tới chết. Vì thế mà người đời sau coi Xích Thố không chỉ là tuấn mã mà còn là con vật có nghĩa có tình và rất trung thành.

Lã Bố là chủ duy nhất của ngựa Xích Thố?

"Tam quốc diễn nghĩa" là tiểu thuyết kể câu chuyện về một giai đoạn lịch sử theo kiểu bảy thực ba hư, và chuyện ngựa Xích Thố vốn thuộc về Đổng Trác, sau đó qua tay nhiều chủ và gắn bó nhất với Quan Vân Trường có lẽ được nhà văn La Quán Trung hư cấu. Rất nhiều tài liệu khác chỉ ra rằng, ngựa Xích Thố từ đầu đến cuối chỉ có một chủ nhân là Lã Bố.

Sách Tam quốc chí của Trần Thọ (thế kỷ thứ 3) và sách Hậu Hán thư của Phạm Diệp (thế kỷ thứ 5) đều kể rằng vào năm 193, Lã Bố cưỡi con ngựa Xích Thố khi giúp Viên Thiệu đánh bại tướng Khăn Vàng là Trương Yên ở Thường Sơn.

Tào man truyện (khuyết danh) viết rằng Xích Thố là con ngựa ưu việt, tốc độ chạy nhanh như bay, vượt được mọi địa hình, thậm chí có thể nhảy qua hào; vì thế người đương thời có câu: "Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố" (Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố). Ngoài Lã Bố, các tài liệu (trừ Tam quốc diễn nghĩa) không nhắc đến chuyện Xích Thố từng có người chủ nào khác.

Lã Bố (160 - 199) tự Phụng Tiên, là một mãnh tướng và chư hầu nổi tiếng vào cuối đời Đông Hán, giai đoạn đầu của thời Tam quốc, được xưng tụng là chiến thần hay Tam quốc đệ nhất chiến tướng nhờ sức khỏe và võ nghệ siêu quần, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Trên chiến trường, ông như mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi.

Lã Bố ra trận đầu búi tóc, đội kim quan, mình mặc chiến bào đỏ thêu trăm hoa, khoác áo giáp thú diện liên hoàn, lưng đeo một bộ cung tên màu bạc, tay cầm phương thiên hoạ kích, cưỡi ngựa Xích Thố, oai phong dũng mãnh vô cùng.

Dù dũng mãnh nhưng Lã Bố bị coi là người vong ân bội nghĩa, từng hai lần giết cha nuôi (Đinh Nguyên và Đổng Trác) để mưu cầu lợi ích riêng. Trương Phi trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa thường mắng Lã Bố là "gia nô ba họ".

Sau khi thất bại trong trận Hạ Phì trước liên quân Tào Tháo và Lưu Bị vào năm 199, Lã Bố bị Tào Tháo ra lệnh thắt cổ chết tại lầu Bạch Môn.