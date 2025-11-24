Mỹ giải thể Bộ Hiệu quả Chính phủ

(VTC News) -

Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thể khi chỉ còn tám tháng nữa là hết nhiệm kỳ.

Theo Reuters, sự kiện chấm dứt một sáng kiến ​​được khởi xướng rầm rộ như một biểu tượng cho cam kết cắt giảm quy mô chính phủ của ông Trump, nhưng gây tranh cãi vì bị các nhà phê bình cho rằng không mang lại khoản tiết kiệm đáng kể.

Elon Musk giơ cao cưa máy trên sân khấu trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) tại National Harbor, Maryland, Mỹ, ngày 20/2/2025. (Ảnh: Reuters)

Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Scott Kupor nói với Reuters hồi đầu tháng này khi được hỏi về tình trạng của DOGE rằng: "Bộ phận không còn tồn tại". Cụ thể hơn, Kupor cho biết thêm rằng cơ quan này không còn là một "thực thể tập trung". Đây là một trong những bình luận công khai đầu tiên của chính quyền Trump về việc DOGE kết thúc.

Được thành lập vào tháng 1, cơ quan này có những bước tiến mạnh mẽ trên khắp Washington trong những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump trong việc nhanh chóng thu hẹp quy mô các cơ quan liên bang, cắt giảm ngân sách hoặc chuyển hướng công việc của họ sang các ưu tiên khác của ông Trump. Theo Kupor và các tài liệu mà Reuters xem xét, OPM - văn phòng nhân sự của chính phủ liên bang, hiện tiếp quản nhiều chức năng của DOGE.

Quyền Quản trị viên DOGE Amy Gleason, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe, trở thành cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Robert Kennedy vào tháng 3. Các tuyên bố công khai của bà chủ yếu tập trung vào vai trò của bà tại HHS. Trong khi đó, các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, bao gồm Idaho, và Florida, đang thành lập các tổ chức địa phương tương tự DOGE.

Một ví dụ khác là ít nhất hai nhân viên nổi tiếng của DOGE hiện đang tham gia vào National Design Studio, một cơ quan mới được thành lập thông qua sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký vào tháng 8. Cơ quan này do Joe Gebbia, đồng sáng lập Airbnb, đứng đầu, và sắc lệnh của ông Trump chỉ đạo họ làm đẹp các trang web của chính phủ.

Nhiều nhân viên của DOGE cũng chuyển nhiệm vụ sang các cơ quan khác.

Sự suy yếu của DOGE hoàn toàn trái ngược với nỗ lực của toàn chính phủ trong nhiều tháng nhằm thu hút sự chú ý.

Elon Musk, người lãnh đạo DOGE ban đầu, thường xuyên quảng bá công việc của DOGE trên nền tảng X của mình và có lúc sử dụng cả hình ảnh của một chiếc cưa máy để quảng cáo cho nỗ lực cắt giảm việc làm trong chính phủ.

DOGE tuyên bố cắt giảm hàng chục tỷ USD chi tiêu, nhưng các chuyên gia tài chính bên ngoài không thể xác minh điều đó vì đơn vị này không cung cấp báo cáo tài chính công khai chi tiết về hoạt động của mình. "Tổng thống Trump được giao nhiệm vụ rõ ràng là giảm thiểu lãng phí, gian lận và lạm dụng trên toàn chính phủ liên bang, và ông ấy vẫn đang tích cực thực hiện cam kết đó", phát ngôn viên Nhà Trắng Liz Huston cho biết trong email gửi Reuters.

Các quan chức chính quyền Trump chưa công khai tuyên bố rằng DOGE không còn tồn tại nữa, ngay cả sau cuộc tranh cãi giữa Musk và ông Trump vào tháng 5. Musk đã rời Washington kể từ đó. Trong sắc lệnh ông Trump ký vào đầu nhiệm kỳ của mình, ông tuyên bố rằng DOGE sẽ tồn tại đến tháng 7/2026. Dù vậy, hiện trong các tuyên bố với phóng viên, ông Trump thường nói về DOGE ở thì quá khứ.

Kupor cho biết, lệnh đóng băng tuyển dụng trên toàn chính phủ - một chính sách khác từ DOGE - cũng đã kết thúc. Kupor cho biết "không còn mục tiêu nào xung quanh việc cắt giảm nữa".

Chính quyền vẫn đang nỗ lực cắt giảm các quy định. Scott Langmack, đại diện của DOGE tại Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, đươc giao nhiệm vụ tạo ra các ứng dụng AI tùy chỉnh để nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của Mỹ và xác định những quy định nào cần loại bỏ. Trong khi đó, Musk đã xuất hiện trở lại tại Washington, tham dự một bữa tiệc tối tại Nhà Trắng dành cho Thái tử Ả-rập Xê Út Mohammed bin Salman.