Mưa lớn ngập chân cầu Ba Son, loạt xe chết máy, ô tô phải gọi cứu hộ

Ông Hoàng Văn Nghĩa (ngụ phường An Khánh) cho biết đây là lần đầu tiên ông chứng kiến khu vực chân cầu Ba Son ngập sâu như vậy. "Nước ngập lênh láng, rất khó phân biệt đâu là mặt đường, đâu là vỉa hè. Tôi bị té ngã, làm rơi đồ xuống nước. Giờ chỉ biết chờ nước rút để tìm lại, hy vọng chưa bị cuốn xuống cống", ông Nghĩa nói.