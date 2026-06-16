Lần đầu tiên thiên nhiên hoang dã Côn Đảo được truyền hình trực tiếp trên VTV

(VTC News) -

Dự án "Vietnam Wild Live" của VTV là chương trình truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình sẽ phát sóng từ Vườn quốc gia Côn Đảo trong khung giờ 12h30 - 14h30 hàng ngày, từ 25-30/6 trên VTVgo và các nền tảng số của VTV.

VTV truyền hình trực tiếp suốt 5 ngày về đời sống thiên nhiên hoang dã ở Côn Đảo.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo của VTV cho biết đây là lần đầu tiên VTV thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã.

“Sau nhiều năm thực hiện các chương trình trực tiếp về thời sự, thể thao hay những sự kiện văn hóa lớn, chúng tôi mong muốn đưa thiên nhiên đến gần công chúng hơn, để khán giả được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của đất nước và từ đó thêm yêu, thêm ý thức bảo vệ thiên nhiên”, bà nói.

Ý tưởng về "Vietnam Wild Live" được ê-kíp ấp ủ trong nhiều năm. Điểm đến đầu tiên được lựa chọn là Vườn quốc gia Côn Đảo -trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất Việt Nam với hệ sinh thái rừng, biển và đất ngập nước đa dạng.

Để chuẩn bị cho dự án, từ năm 2025, nhóm sản xuất dành hơn một tháng khảo sát thực địa, đánh giá hệ thống tín hiệu và các vị trí phù hợp để lắp đặt thiết bị ghi hình. Hệ thống camera chuyên dụng, camera giám sát và bẫy ảnh được bố trí tại nhiều khu vực trên các đảo như Hòn Bảy Cạnh, Hòn Trứng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Nhỏ... nhằm ghi lại liên tục các hoạt động của động vật hoang dã.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở tính chân thực và yếu tố bất ngờ. Khán giả sẽ không xem những thước phim đã qua biên tập mà được theo dõi trực tiếp các diễn biến đang xảy ra trong tự nhiên.

Một tổ rùa biển có thể bất ngờ nở con, một chim non có thể lần đầu tiên rời tổ, hay một loài động vật quý hiếm xuất hiện giữa môi trường sống tự nhiên. Mọi khoảnh khắc đều diễn ra nguyên bản, không dàn dựng và không có kịch bản định trước.

Khán giả sẽ không xem những thước phim đã qua biên tập mà được theo dõi trực tiếp các diễn biến đang xảy ra trong tự nhiên.

NSND, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm nhận định chương trình mang đến cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với thiên nhiên hoang dã.

“Chúng ta có thể ngồi ở bất cứ đâu nhưng vẫn theo dõi trực tiếp câu chuyện của thiên nhiên. Đây không phải một bộ phim được cắt dựng mà là những gì đang diễn ra trong thế giới hoang dã đúng như vốn có”, ông chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, khu bảo tồn hiện có diện tích khoảng 20.000ha bao gồm cả rừng và biển, là nơi sinh sống của hơn 1.000 loài thực vật, hơn 200 loài động vật rừng và khoảng 1.700 loài sinh vật biển.

Trong số đó có nhiều loài quý hiếm, nguy cấp như rùa biển, bò biển (dugong), đồi mồi và nhiều loài chim đặc hữu.

Đại diện ê-kíp sản xuất cho biết "Vietnam Wild Live" không chỉ là một chương trình khám phá thiên nhiên mà còn là cầu nối giữa con người với môi trường sống tự nhiên.

Thông qua việc được trực tiếp quan sát đời sống hoang dã, khán giả có thể hiểu rõ hơn giá trị của các hệ sinh thái, từ đó hình thành ý thức bảo tồn và trách nhiệm gìn giữ những tài sản thiên nhiên quý giá của Việt Nam.

Với mô hình phát sóng trực tiếp kéo dài nhiều ngày từ môi trường hoang dã, "Vietnam Wild Live" được kỳ vọng sẽ mở ra cách kể chuyện mới về thiên nhiên trên truyền hình Việt Nam, đồng thời đưa những giá trị đa dạng sinh học của đất nước đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.