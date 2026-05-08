Đàn chim hoang dã kéo về Hồ Gươm làm tổ, săn mồi khiến du khách thích thú

Video: Đàn chim hoang dã săn mồi, ‘tạo dáng’ giữa Hồ Gươm khiến du khách thích thú
Những ngày gần đây, khu vực Hồ Hoàn Kiếm xuất hiện đàn chim hoang dã bay lượn trên mặt hồ, đậu trên các tán cây và liên tục lao xuống mặt nước săn mồi, tạo nên khung cảnh sinh động, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
Các loài chim như cò xanh, diệc, vạc… kéo về sinh sống, làm tổ quanh hồ, tạo nên quần thể với hàng trăm con giữa trung tâm Thủ đô.
Sự xuất hiện của nhiều loài chim di cư tại Hồ Gươm tạo nên khung cảnh sinh động, yên bình, cho thấy môi trường sinh thái khu vực đang có những chuyển biến tích cực.
Những chú chim hoang dã thường chọn các cành cây vươn sát mặt hồ làm nơi đậu nghỉ, rỉa lông và xây tổ sinh sống.
Không khó để bắt gặp cảnh những đàn chim tha cành cây làm tổ, trong khi nhiều tổ chim nằm chênh vênh trên các tán cây cổ thụ xanh mát tại khu vực Đảo Ngọc.
Đây không phải lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện tại Hồ Gươm. Từ tháng 8/2024, nhiều loài chim hoang dã cỡ lớn như vạc, diệc, cò xanh, bói cá… cũng được ghi nhận về khu vực hồ trú ngụ, săn mồi.
Theo anh Dũng, người dân sinh sống tại phường Hoàn Kiếm, đàn chim thường di cư về khu vực Hồ Gươm từ đầu mùa hè để sinh sản và sẽ rời đi khi mùa đông đến. Môi trường trong lành, yên tĩnh cùng nguồn thủy sinh phong phú như tôm, cá là những yếu tố khiến Hồ Gươm trở thành nơi sinh sống thuận lợi của các loài chim hoang dã.
Nguồn thủy sinh phong phú tạo điều kiện để mặt hồ trở thành khu vực săn mồi lý tưởng của nhiều loài chim hoang dã.
Màn lao xuống mặt nước bắt cá diễn ra chớp nhoáng, cho thấy kỹ năng săn mồi điêu luyện của các loài chim hoang dã.
Bên cạnh những pha săn mồi ấn tượng, cảnh đàn chim tranh giành cá ngay trên mặt hồ cũng khiến nhiều du khác trầm trồ.
Mỗi buổi chiều, đàn chim liên tục bay lượn quanh khu vực Tháp Rùa, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng.
Bà Lê Thị Kim Cương sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên có tình cảm đặc biệt với khu vực Hồ Gươm. Mỗi khi hồ xuất hiện những khoảnh khắc đẹp, bà thường mang máy ảnh ra ghi lại. “Thời gian gần đây, nhiều đàn chim vạc, cò xanh xuất hiện quanh hồ nên tôi quyết định đến để chụp lại những hình ảnh hiếm có này. Tôi rất vui khi thấy môi trường Hà Nội ngày càng cải thiện, chim hoang dã tìm về làm tổ giữa trung tâm thành phố. Nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra bất ngờ khi giữa đô thị đông đúc vẫn có những loài sinh vật hoang dã sinh sống”, Bà Kim Cương nói.
Hình ảnh những cánh chim sải rộng giữa không gian đô thị mang tạo nên khung cảnh yên bình, mang lại cảm giác gần gũi giữa thiên nhiên và đô thị.
Nhiều người dân và du khách dừng chân bên hồ để theo dõi đàn chim bay lượn, tận mắt chứng kiến những màn săn mồi đầy ấn tượng.