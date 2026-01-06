Mưa dông trái mùa, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, không chỉ tại TP.HCM, mưa trái mùa trong ngày 6/1 còn xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Tây. Trong khoảng thời gian từ 7h đến 14h, mưa rào xảy ra rải rác, ghi nhận lượng mưa đáng kể tại một số nơi như Vĩnh Hòa Hưng (An Giang) 14,6mm, Gò Quao (An Giang) 10,4mm, Tiên Thủy (Vĩnh Long) 9,4mm.