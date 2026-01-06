TP.HCM mưa trái mùa tới khi nào?

(VTC News) -

Ghi nhận ngày 6/1, TP.HCM từ sáng đến trưa trời nhiều mây, âm u, mây tầng thấp bao phủ khiến tầm nhìn bị giảm, một số thời điểm xuất hiện mù nhẹ. Đến khoảng 14h, mưa bắt đầu xuất hiện tại nhiều khu vực, có nơi mưa dông.

Mưa rào rải rác trong mùa khô làm tầm nhìn giảm, gây bất tiện cho sinh hoạt và giao thông.

Không chỉ TP.HCM, mưa trái mùa cũng xuất hiện tại nhiều tỉnh miền Tây. Trong khoảng thời gian từ 7h đến 14h, mưa rào xảy ra vài nơi, ghi nhận lượng mưa đáng kể như Vĩnh Hòa Hưng (An Giang) 14,6mm, Gò Quao (An Giang) 10,4mm, Tiên Thủy (Vĩnh Long) 9,4mm…

Dự báo, mưa còn có thể tiếp diễn trong những giờ tới, kéo dài đến tối nay, tập trung nhiều hơn ở khu vực ven biển phía Đông và một số điểm miền Tây.

Lý giải nguyên nhân hiện tượng thời tiết bất thường này, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, mưa trái mùa xuất hiện do sự tác động đồng thời của nhiều hình thế khí tượng.

Cụ thể, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ – Nam Trung Bộ lấn nhẹ về phía Tây, gây nhiễu động gió Đông hoạt động yếu. Cùng lúc đó, rìa phía bắc của rãnh áp thấp xích đạo, với trục khoảng 4-6 độ vĩ Bắc, tác động lên khu vực Nam Bộ, tạo nên vùng hội tụ ẩm ngay trên khu vực.

“Các hệ thống thời tiết này làm cho độ ẩm không khí tăng cao. Trong khi đó, thời điểm này không khí lạnh từ phía Bắc vẫn đang hoạt động khá mạnh, khiến nhiệt độ không khí giảm. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, mây tầng thấp bao phủ và che khuất mặt trời là nguyên nhân khiến nhiều nơi xuất hiện mù, giảm tầm nhìn”, ông Quyết phân tích.

Mưa trái mùa kèm mây thấp khiến nhiều khu vực Nam Bộ giảm tầm nhìn, thời tiết âm u.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của phía nam khối không khí lạnh tăng cường sâu xuống phía Nam, gây gió Đông Bắc mạnh trên vùng biển Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới ít thay đổi, trong khi nhiễu động gió Đông có xu hướng suy yếu dần.

Do đó, đêm nay mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi, tập trung chủ yếu ở Cà Mau, An Giang và Cần Thơ. Tại miền Đông, đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Sang ngày mai (7/1), khi trường gió Đông Bắc chi phối rõ rệt hơn, thời tiết Nam Bộ sẽ ổn định dần, mưa trái mùa ít xảy ra, khả năng chỉ còn mưa nhỏ cục bộ ở bán đảo Cà Mau, các khu vực khác ít mưa, ban ngày có nắng gián đoạn.

Trung tâm TP.HCM mưa lớn trái mùa giờ tan tầm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng sớm giảm nhẹ, miền Đông phổ biến 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ; miền Tây dao động 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 28-32 độ C.

Dự báo trong 2-7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa duy trì cường độ ổn định, sau đó suy yếu dần và có khả năng được tăng cường trở lại vào khoảng ngày 12-13/1. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu và có xu hướng lấn Tây vào khoảng ngày 9/1.

Với tính chất lạnh và khô, các hình thế thời tiết này sẽ mang đến thời tiết ổn định, ít mưa cho Nam Bộ. Mưa trái mùa vì vậy chỉ còn xảy ra trong ngắn hạn, sau đó khu vực sẽ trở lại trạng thái điển hình của mùa khô.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm có xu hướng giảm, gây cảm giác se lạnh, đặc biệt ở miền Đông Nam Bộ, phía Bắc miền Đông có nơi trời lạnh nhẹ. Đến khoảng ngày 11/1, nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng trở lại.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong những ngày tới, dù mưa giảm, nhưng sáng sớm một số nơi vẫn có thể xuất hiện mù nhẹ, nhất là khu vực ven sông, kênh rạch. Người dân cần chú ý khi tham gia giao thông, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm.