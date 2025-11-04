MediaMart khởi động: Đại tiệc Sale cuối năm - rẻ vô địch, giảm tới 50%

(VTC News) -

Theo đó, hàng ngàn sản phẩm được giảm giá sâu đến 50%, từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, đồ gia dụng đến thiết bị công nghệ và chăm sóc cá nhân. Song song là loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn được triển khai tại hệ thống siêu thị MediaMart.

Flash sale deal nóng mỗi ngày, giảm đến 50%

Đón lạnh đầu đông: Mua sớm nhận ưu đãi kép - giảm thêm đến 20% và tặng kèm ấm siêu tốc hoặc vỉ nướng.

Quà cho bố - Ấm áp gia đình: Giảm thêm 10-15% cho nhóm sản phẩm quà tặng thiết thực dịp đầu đông.

ComBo nâng đời giá siêu hời giảm thêm từ 5-10%

Đổi cũ lấy mới, nhận ưu đãi kép lên đến 2 triệu đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 300.000đ, hỗ trợ thu hàng đổi cũ lấy mới tận nhà

Không chỉ là dịp mua sắm với hàng loạt khuyến mãi lớn, chương trình còn mang đến cho khách hàng cơ hội tân trang không gian sống, nâng cấp thiết bị gia đình và chuẩn bị cho mùa đông thêm tiện nghi, ấm áp với chi phí tiết kiệm nhất.

Tivi giảm sâu - nâng cấp trải nghiệm giải trí tại nhà

Đáp ứng nhu cầu giải trí tăng cao dịp cuối năm, MediaMart mang đến nhiều lựa chọn Smart TV, QLED, OLED đến từ các thương hiệu lớn như Samsung, LG, Sony, TCL… với mức giảm giá đến 50%. Khách hàng có thể dễ dàng sở hữu chiếc tivi màn hình lớn, độ phân giải cao, âm thanh sống động, phù hợp xem phim, bóng đá hay các chương trình giải trí cùng gia đình trong những ngày đông.

Một số mẫu TV giá giảm sâu đáng chú ý trong dịp cuối năm:

TV LED Smart NanoCell 65 inch 65NANO81TSA giảm 50%, giá chỉ còn 11.990.000 đồng (giá niêm yết 23.980.000 đồng).

Smart Tivi LG 4K 86 inch 86UT8050PSB ThinQ AI giảm 50%, còn 27.990.000 đồng (giá niêm yết 55.890.000 đồng).

TV SMART 4K QLED 65'' Samsung QA65Q60DAKXXV giảm 42%, giá ưu đãi 13.990.000 đồng (giá gốc 23.990.000 đồng).

TV LED Smart 50'' COEX 50UT7000YG 4K Ultra HD Google TV giảm 35%, giá ưu đãi 8.990.000 đồng (giá gốc 13.900.000 đồng).

TV LED SMART 65" COEX 65UT7002XG 4K Ultra HD Google TV giảm 32%, chỉ còn 11.490.000 đồng (giá niêm yết 16.990.000 đồng).

TV LED SMART 4K 43'' Samsung UA43DU7700KXXV giảm 27%, giá chỉ còn 7.990.000 đồng (giá niêm yết 10.900.000 đồng).

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UA7350PSB ThinQ AI giảm 3%, còn 11.990.000 đồng (giá gốc 12.400.000 đồng).

TV LED SMART 4K 50'' Samsung UA50DU7700KXXV giảm 28%, giá ưu đãi 9.990.000 đồng (giá niêm yết 13.900.000 đồng).

TV LED Smart 32'' COEX 32FH5000Y Android TV giảm 40%, chỉ còn 4.490.000 đồng (giá gốc 7.490.000 đồng).

TV LED SMART 43" COEX 43FH6000HK giảm 39%, giá ưu đãi 5.490.000 đồng (giá niêm yết 8.990.000 đồng).

Tủ lạnh, máy giặt giảm giá sốc - ưu đãi lớn cho mùa lạnh cuối năm

Những ngày cuối năm, nhu cầu bảo quản thực phẩm, chăm sóc quần áo tăng mạnh. Trong dịp này, MediaMart áp dụng ưu đãi giảm giá đến 40% cho các dòng tủ lạnh tiết kiệm điện, ngăn đông mềm, máy giặt Inverter giúp giặt sạch - sấy khô nhanh, phù hợp với thời tiết lạnh.

Đây là thời điểm thích hợp để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị thiết yếu cho gia đình với chi phí hợp lý. Top những mẫu tủ lạnh đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn tại MediaMart dịp cuối năm:

Tủ lạnh 2 cửa INVERTER 354L COEX RT-4010ISW (lấy nước bên ngoài) giảm 43%, giá ưu đãi 8.990.000 đồng (giá niêm yết 15.900.000 đồng). Tặng kèm ấm siêu tốc 2 lớp Inox 304 1.8L Coex CK-5118 (890.000 đồng).

Tủ lạnh 2 cửa Inverter 181 Lít COEX RT-4006IS giảm 30%, còn 4.790.000 đồng (giá gốc 6.890.000 đồng).

Tủ lạnh Aqua Inverter 189L AQR-T220FA(FB) giảm 5%, giá ưu đãi 5.190.000 đồng (giá niêm yết 5.490.000 đồng). Tặng kèm ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5122G (589.000 đồng).

Tủ lạnh Hitachi Inverter 210 lít HRTN5230MUVN giảm 13%, còn 6.990.000 đồng (giá gốc 7.990.000 đồng). Tặng kèm ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5122G (589.000 đồng).

Tủ lạnh Toshiba Inverter 249L GR-RT325WE-PMV(06)-MG giảm 35%, giá ưu đãi 7.190.000 đồng (giá niêm yết 10.990.000 đồng). Tặng kèm ấm siêu tốc 2 lớp Inox 304 1.8L Coex CK-5119R (990.000 đồng).

Cuối năm khi không khí lạnh tràn về, nhu cầu giặt giũ tăng cao, các dòng máy giặt và máy sấy thông minh trở thành lựa chọn thiết thực. Người nội trợ có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc cho sức khỏe mà vẫn đảm bảo quần áo sạch thơm, khô ráo. Những giải pháp tiện nghi không thể bỏ lỡ trong mùa đại tiệc sale cuối năm tại MediaMart:

Máy giặt lồng đứng Aqua 8 kg AWM8-316K(B) giảm 17%, còn 4.490.000 đồng (giá niêm yết 5.390.000 đồng), tặng ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5122G trị giá 589.000 đồng.

Máy giặt Samsung Inverter 9.5Kg WA95CG4545BDSV giảm 33%, còn 6.490.000 đồng (giá niêm yết 9.690.000 đồng), tặng ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5122G trị giá 589.000 đồng.

Máy giặt Toshiba 10Kg AW-M1100PV(MK) giảm 33%, còn 5.790.000 đồng (giá niêm yết 8.690.000 đồng), tặng ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5122G trị giá 589.000 đồng.

Tất cả sản phẩm đều đi kèm chính sách hậu mãi minh bạch, trả góp 0%, giao hàng - lắp đặt miễn phí trên toàn quốc.

Deal khủng đồ gia dụng - căn bếp ấm áp, tiện nghi cho mùa đông

Khi thời tiết chuyển lạnh, nhu cầu sử dụng các thiết bị giữ ấm và chăm sóc gia đình tăng cao. Nắm bắt xu hướng này, MediaMart tung ưu đãi lớn cho loạt sản phẩm nhỏ gọn, tiện lợi - vừa dùng trong gia đình, vừa phù hợp làm quà tặng dịp cuối năm.

Bình nóng lạnh và máy nước nóng:

Bình nóng lạnh Ariston 20L Slim3 20 R MT giảm 47%, còn 2.990.000 đồng (giá niêm yết 5.600.000 đồng), tặng công lắp đặt + dây cấp (900408 + 300259) trị giá 250.000 đồng.

Bình nóng lạnh Panasonic 20L DH-20HAMVW/20HBMVW - Malaysia giảm 33%, còn 3.390.000 đồng (giá niêm yết 5.070.000 đồng), tặng công lắp đặt + dây cấp (900408 + 300259) trị giá 250.000 đồng.

Bình nóng lạnh Roler 15 lít RWH-8116-vuông giảm 50%, còn 1.290.000 đồng (giá niêm yết 2.590.000 đồng), tặng công lắp đặt + dây cấp (900408 + 300259) trị giá 250.000 đồng.

Sưởi ấm mùa đông với các sản phẩm đang được ưa chuộng:

Đèn sưởi 3 bóng Kangaroo KG3BH01 giảm 25%, còn 590.000 đồng (giá niêm yết 790.000 đồng).

Sưởi hồng ngoại 3 bóng Sunhouse SHD7022 giảm 28%, còn 690.000 đồng (giá niêm yết 960.000 đồng).

Quạt sưởi CERAMIC ROLER RC-2119R giảm 28%, còn 1.290.000 đồng (giá niêm yết 1.790.000 đồng).

Sưởi điện Ceramic Roler RC-2125C giảm 34%, còn 3.490.000 đồng (giá niêm yết 5.290.000 đồng), tặng vợt muỗi tích hợp đèn pin Coex CMS-1001 trị giá 379.000 đồng.

Máy sưởi dầu 14 thanh ROLER RH-2120 (kèm giá phơi và tạo ẩm) giảm 29%, còn 4.690.000 đồng (giá niêm yết 6.590.000 đồng), tặng vợt muỗi tích hợp đèn pin Coex CMS-1001 trị giá 379.000 đồng.

Những thiết bị gia dụng thông minh, tiện ích sẽ là lựa chọn tinh tế giúp tân trang căn bếp gọn gàng, ấm cúng hơn trong những ngày cuối năm.

MediaMart ưu đãi đến 50% cho loạt gia dụng nhà bếp:

Lò vi sóng 23L Electrolux EMM23K22B giảm 40%, còn 2.190.000 đồng (giá niêm yết 3.620.000 đồng).

Lò vi sóng điện tử 23 Lít ROLER RM-3129BS giảm 40%, còn 2.990.000 đồng (giá niêm yết 4.990.000 đồng), tặng ấm siêu tốc thủy tinh 1.8L Coex CK-5123G trị giá 649.000 đồng.

Nồi cơm điện cơ 1,8L Cuckoo CR-1021-trắng-Korean giảm 42%, còn 1.590.000 đồng (giá niêm yết 2.754.000 đồng).

Nồi cơm điện cơ 3,2L COEX CR-3473 giảm 35%, còn 1.490.000 đồng (giá niêm yết 2.290.000 đồng), tặng vợt muỗi Coex CMS-1001 trị giá 379.000 đồng.

Nồi cơm điện cơ 1L COEX CR-3474 giảm 30%, còn 690.000 đồng (giá niêm yết 990.000 đồng).

Laptop giảm sâu - nâng cấp hiệu năng cho mùa làm việc cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhu cầu học tập, làm việc và giải trí tăng cao. Đáp ứng nhu cầu đó, MediaMart mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho các dòng laptop phổ thông đến cao cấp, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị với chi phí tiết kiệm:

Laptop Asus E1404FA-NK177W - màn hình 14” FHD, RAM 16GB, SSD 512GB, CPU Ryzen 5 7520U, giảm 30%, còn 11.890.000 đồng, tặng máy sấy tóc Roler trị giá 550.000 đồng và túi đựng máy.

Laptop Acer Aspire A514-56P-55K5 - màn hình 14” WUXGA IPS, RAM 16GB, SSD 512GB, CPU i5-1335U, giảm 24%, còn 12.990.000 đồng, tặng máy sấy tóc Roler trị giá 550.000 đồng và túi đựng máy.

Laptop Dell Inspiron 3520 N3520-i5U165W11SLU-BL - màn hình 15.6” FHD, RAM 16GB, SSD 512GB, CPU i5-1235U, Windows 11, bàn phím LED có đèn - giảm 18%, còn 15.490.000 đồng, tặng máy sấy tóc Roler trị giá 550.000 đồng và túi đựng máy.

Laptop Lenovo V15 G4 IRU 83A100RHVN - màn hình 15.6” FHD, RAM 16GB, SSD 512GB, CPU i7-13620H, giảm 15%, còn 16.990.000 đồng, bảo hành 2 năm và tặng máy sấy tóc Roler trị giá 550.000 đồng và túi đựng máy.

Laptop ASUS ExpertBook P1503CVA-S71707W - màn hình 15.6” FHD, RAM 16GB, SSD 512GB, CPU i5-13420H, giảm 19%, còn 14.990.000 đồng, tặng chuột không dây, tặng máy sấy tóc Roler trị giá 550.000 đồng và túi đựng máy, bảo hành 24 tháng.

Không chỉ được giảm giá, khi mua laptop, khách hàng còn được tặng máy sấy tóc trị giá 550.000 vnd và túi đựng máy.

Điện thoại giá hời - Nâng cấp trải nghiệm công nghệ mùa cuối năm

Smartphone ngày nay không chỉ là thiết bị liên lạc mà còn là công cụ làm việc, giải trí và kết nối trong cuộc sống hiện đại. Nắm bắt nhu cầu mua sắm cuối năm, MediaMart tung loạt deal hấp dẫn cho các dòng điện thoại được ưa chuộng, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị hoặc chọn mua quà tặng công nghệ với những ưu đãi đặc biệt:

iPhone 17 Pro Max 256GB - giảm 1.000.000 đồng, còn 37.990.000 đồng.

iPhone 17 256GB - giảm 1.000.000 đồng, còn 24.990.000 đồng.

OPPO Reno14 F 5G 8GB+256GB - giảm 1.190.000 đồng, còn 10.300.000 đồng.

Masstel S7 4GB+128GB - giảm 510.000 đồng, còn 1.990.000 đồng.

Redmi 14C 4GB+128GB - giảm 900.000 đồng, còn 2.790.000 đồng.

Bên cạnh các sản phẩm điện máy chủ lực, MediaMart còn giảm giá mạnh hàng loạt phụ kiện công nghệ nhỏ gọn, tiện ích như camera, loa máy tính, bộ phát wifi, loa bluetooth … với giá chỉ từ 199.000 vnd.

Không chỉ mang đến sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi, MediaMart còn không ngừng hoàn thiện dịch vụ để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hệ thống duy trì các chính sách hấp dẫn như: Miễn phí vận chuyển, trả góp 0% lãi suất, bảo hành 1 đổi 1 lên tới 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Khách hàng có thể dễ dàng đặt mua online tại website mediamart.vn, liên hệ hotline 1900 6788 hoặc đến trực tiếp hơn 350 siêu thị MediaMart trên toàn quốc để săn ưu đãi trong chương trình “Đại tiệc Sale cuối năm - rẻ vô địch, giảm tới 50%”, diễn ra từ ngày 1/11 đến hết 30/11/2025.