MediaMart khởi động chương trình khuyến mại dịp Christmas & Boxing Day 2025

(VTC News) -

Hòa chung không khí lễ hội, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Christmas & Boxing Day 2025 Sale hết cỡ - Giảm khó đỡ”, áp dụng cho nhiều nhóm ngành hàng từ điện tử, điện lạnh, gia dụng đến công nghệ.

Chương trình diễn ra trong 5 ngày, từ 23/12 đến 27/12/2025, với các mức ưu đãi trực tiếp lên đến 70%, đi kèm chính sách trả góp lãi suất 0% và quà tặng dành cho khách hàng mua sắm trong thời gian diễn ra chương trình.

TV 4K màn hình lớn giảm sâu đến hơn 50%

TV 4K màn hình lớn là một trong những nhóm sản phẩm được MediaMart giảm giá mạnh dịp Christmas & Boxing Day năm nay, phù hợp với nhu cầu nâng cấp không gian giải trí gia đình trong kỳ nghỉ lễ.

Một số model ghi nhận mức giảm sâu như TV LED Smart 4K Ultra HDR 65 inch Sony KD-65X86J, được điều chỉnh giá còn 12,99 triệu; TV QLED Smart 4K 65 inch Samsung QA65Q6FAAKXXV có giá ưu đãi 13,49 triệu đồng; hay Smart TV LG 4K 55 inch 55UA8450PSA giảm còn 10,89 triệu đồng. Ngoài ra, Google TV 4K HDR 55 inch TCL 55P638 cũng được áp dụng mức giá 7,49 triệu đồng trong thời gian chương trình

Tủ lạnh, máy giặt ghi nhận mức ưu đãi đáng chú ý

Trong khuôn khổ chương trình Christmas & Boxing Day 2025, MediaMart áp dụng mức ưu đãi đáng chú ý cho các thiết bị tủ lạnh, máy giặt đáp ứng nhu cầu nâng cấp không gian sống của các gia đình dịp cuối năm.

Tủ lạnh Samsung Inverter 583 lít Side by Side RS57DG400EM9SV được điều chỉnh giá từ 20,99 triệu đồng xuống còn 15,49 triệu đồng. Tủ lạnh Toshiba Inverter 568 lít Side by Side GR-RS755WIA-PGV(22)-XK giảm còn 21,99 triệu đồng, tương đương mức giảm 27%.

Đối với máy giặt, các model dung tích lớn cũng ghi nhận mức ưu đãi rõ rệt. Máy giặt Aqua Inverter 12kg AW12-BP4959U1K(B) giảm còn 7,99 triệu đồng, trong khi máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10 kg FX1410N5W được áp dụng mức giá 9,79 triệu đồng.

Thiết bị gia dụng được điều chỉnh giá tốt dịp cuối năm

Song song với các sản phẩm điện máy, ngành hàng gia dụng cũng được MediaMart đưa vào chương trình Christmas & Boxing Day 2025 với nhiều mức ưu đãi đáng chú ý, tập trung vào các thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình:

Trong đó, bếp từ cảm ứng Sunhouse SHD6802 giảm còn 799.000 đồng, lò vi sóng Electrolux EMM20K22B có giá 1,59 triệu đồng. Các thiết bị như đèn sưởi 3 bóng Kangaroo KG3BH01 hay bàn là Philips công suất 1600W cũng được áp dụng mức giảm từ 38% đến hơn 40%.

Laptop, smartphone và phụ kiện công nghệ ưu đãi mùa lễ hội

Dịp Christmas & Boxing Day ghi nhận nhiều ưu đãi dành cho laptop, smartphone và thiết bị công nghệ phổ thông, phục vụ nhu cầu học tập, làm việc và giải trí trước thềm năm mới.

Laptop Asus E1404FA-NK177W được giảm còn 11,99 triệu đồng. Laptop Dell Inspiron 3530 N5I5530W1 cũng được áp dụng mức giảm 33%, đưa giá bán về 15,99 triệu đồng, đi kèm quà tặng túi đựng máy.

Các dòng smartphone tầm trung như Oppo A18 128GB và Samsung Galaxy A16 4G 128GB được áp dụng mức giảm trực tiếp, kết hợp ưu đãi mua kèm phụ kiện và hỗ trợ trả góp.

Nhóm thiết bị camera và phụ kiện công nghệ cũng ghi nhận mức điều chỉnh giá sâu. Camera WiFi Imou Ranger 2C được giảm còn 430.000 đồng. Một số phụ kiện công nghệ như tai nghe Bluetooth Genius, chuột không dây Logitech Signature M650 hay loa xách tay Acnos Flac 36 được áp dụng mức giảm từ 22% đến 30%, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với chi phí tiết kiệm hơn.

Bên cạnh chính sách giá, MediaMart tiếp tục duy trì các dịch vụ hỗ trợ như trả góp 0% lãi suất, vận chuyển miễn phí, giao hàng tận nơi và bảo hành chính hãng với chính sách 1 đổi 1 lên đến 90 ngày, nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng dịp cuối năm.

Chương trình Christmas & Boxing Day 2025 được triển khai đồng loạt tại hệ thống MediaMart trên toàn quốc từ 23/12 đến 27/12/2025. Khách hàng có thể ghé ngay MediaMart gần nhất, liên hệ hotline bán hàng 1900 6788 hoặc truy cập website http://mediamart.vn để săn ngay những deal hời hôm nay.