Lượt 3 giải U19 nữ Quốc gia 2026: Hà Nội nhận trái đắng

Trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội có tính chất quan trọng trong cuộc đua hướng đến ngôi vô địch. Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chơi cẩn trọng và chưa vội vàng tấn công nhằm đảm bảo sự an toàn ở phần sân nhà. Nhìn chung, Hà Nội với nền tảng chuyên môn được đánh giá cao hơn có thế trận tốt.

Tuy nhiên, Thái Nguyên T&T lại sở hữu nhiều pha phản công đáng chú ý, một trong những tình huống như vậy đã mang lại khác biệt. Phút 35, từ nỗ lực tranh chấp của Thảo Nguyên, Trần Thị Hường tung cú sút xa rất đẹp mắt đánh bại thủ thành Phạm Ngọc Anh mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T.

Hà Nội nhận thất bại trước Thái Nguyên T&T.

Bàn thắng này thay đổi đáng kể cục diện trận đấu. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dành cho Thái Nguyên T&T. Bước sang hiệp 2, Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, một vài pha tấn công của đại diện thủ đô lại kết thúc bằng những pha dứt điểm không chuẩn xác.

Ngược lại, Thúy Nga, Thảo Nguyên lại thể hiện được khả năng bằng nhiều tình huống tranh chấp hiệu quả ở khu vực giữa sân. Không duy trì được sức ép đủ lớn, Hà Nội khó lòng tìm đường vào khung thành của Thái Nguyên T&T. Chung cuộc, Thái Nguyên T&T giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Nội.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam đối đầu với TP.HCM. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Phong Phú Hà Nam chơi thuyết phục và thắng đối thủ với tỉ số 2-1.