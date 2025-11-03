Loạt phụ cấp vượt trội giáo viên có thể được hưởng từ 1/1/2026

(VTC News) -

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo vừa được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý đã bổ sung đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp lưu động; phụ cấp nặng nhọc và nguy hiểm.

Phụ cấp trách nhiệm

Phụ cấp trách nhiệm (0,1 - 0,3) được Bộ GD&ĐT quy định áp dụng cho tổ trưởng, tổ phó chuyên môn/bộ môn; giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số; giáo viên giảng dạy bằng ngoại ngữ (trừ giáo viên ngoại ngữ) và giáo viên làm công tác tư vấn học sinh.

Cách tính tiền phụ cấp trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc như sau:

Tiền phụ cấp = 0,2 x Lương cơ sở x (Số giờ giảng trong tháng/Định mức giờ giảng trong tháng)

Trong đó, định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong tháng = định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong một năm /12 tháng.

Bộ nêu rõ, phụ cấp trách nhiệm công việc không áp dụng đối với nhà giáo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các chức danh tương đương. Các hoạt động chuyên môn đã được giảm định mức tiết dạy, giờ giảng hoặc đã được quy đổi ra tiết dạy, giờ giảng không được tính để hưởng phụ cấp trách nhiệm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Dự thảo Nghị định của Bộ GD&ĐT bổ sung nhiều đối tượng giáo viên được hưởng phụ cấp nhờ cơ chế riêng. (Ảnh minh hoạ)

Phụ cấp lưu động

Phụ cấp lưu động áp dụng cho giáo viên được cử biệt phái, dạy liên trường hoặc phải di chuyển giữa nhiều điểm trường để giảng dạy, để khắc phục tình trạng phải di chuyển nhưng chưa được hưởng phụ cấp theo thực tế công việc.

Theo Bộ GD&ĐT, quy định này nhằm khắc phục các bất cập như giáo viên được cử đi dạy biệt phái, dạy liên trường hoặc được điều động sang cơ sở giáo dục khác; giáo viên phải di chuyển giữa các điểm trường trong một cơ sở giáo dục để giảng dạy nhưng không được hưởng phụ cấp lưu động cho những ngày phải di chuyển.

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ngoài các đối tượng được hưởng theo quy định hiện hành của pháp luật, nhà giáo dạy thực hành và nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trong một bài học/học phần/mô đun/môn học (gọi chung là nhà giáo dạy thực hành) tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Tiền phụ cấp = Mức phụ cấp x Mức lương cơ sở x (Số giờ dạy thực hành thực tế/Định mức tiết dạy trong tháng)

Trong đó, định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong tháng = định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong một năm /12 tháng.

Dù mới công bố, Dự thảo Nghị định mới của Bộ GD&ĐT đã gây chú ý khi quy định tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”. Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Ngoài ra, giáo viên còn được hưởng một số loại phụ cấp khác, như: Phụ cấp thâm niên nhà giáo; Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác với các mức từ 25-70%.

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, ngân sách phát sinh chủ yếu cho đối tượng là giáo viên mầm non, phổ thông do chiếm số lượng lớn nhà giáo và các cơ sở giáo dục khác biệt khác đang tự chủ mức độ 3, 2.

Cụ thể, ngân sách phát sinh khoảng 1.652 tỷ đồng. Chi phí phát sinh chi trả phụ cấp lưu động khoảng 50 tỷ/năm.