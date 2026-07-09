Lộ diện dàn sao hàng đầu biểu diễn giữa trận chung kết World Cup 2026

(VTC News) -

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, khoảng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp của trận chung kết được sử dụng để tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc. Chung kết World Cup 2026 dự kiến diễn ra ngày 20/7 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ). Justin Bieber là cái tên mới nhất được xác nhận góp mặt, cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như BTS, Madonna và Shakira.

"World Cup là sự kiện có khả năng gắn kết cả thế giới theo cách mà không điều gì khác có thể làm được. Tôi rất biết ơn khi được góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ này, và càng hạnh phúc hơn khi biết rằng sự kiện đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em trên toàn thế giới", Justin Bieber chia sẻ.

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), chương trình giải lao kéo dài 11 phút sẽ diễn ra trong trận chung kết. Ngoài bốn nghệ sĩ chính, chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng PS22, Chris Martin - thủ lĩnh ban nhạc Coldplay, các nhân vật Kermit và Miss Piggy của nhóm The Muppets...

Justin Bieber là một trong những nghệ sĩ chính tham gia biểu diễn giữa giờ ở trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Việc bổ sung Justin Bieber trong vai trò nghệ sĩ chính cùng Burna Boy với tư cách khách mời sẽ giúp mở rộng màu sắc âm nhạc của chương trình, kết hợp thêm R&B và Afrobeats bên cạnh các dòng nhạc pop, Latin và K-pop.

Justin Bieber là chủ nhân của hai giải Grammy với nhiều bản hit nổi tiếng như "Baby" và "Never Say Never". Tháng 4 vừa qua, anh là nghệ sĩ chính tại lễ hội âm nhạc Coachella ở bang California, trình diễn gần 90 phút với nhiều tiết mục được thể hiện.

Trong khi đó, Burna Boy là nghệ sĩ Afrobeats người Nigeria từng giành giải Grammy. Anh góp giọng trong ca khúc "Dai Dai" của Shakira, bài hát được chọn làm ca khúc chính thức của World Cup năm nay. Hai nghệ sĩ đã cùng biểu diễn ca khúc này ở trận khai mạc giải đấu tại Mexico City hồi tháng trước.

Madonna đã giành bảy giải Grammy, còn Shakira sở hữu bốn tượng vàng Grammy. BTS là nhóm nhạc K-pop đầu tiên trong lịch sử nhận được đề cử Grammy.

Khác với Super Bowl - sự kiện từ lâu nổi tiếng với các chương trình biểu diễn giữa giờ hoành tráng - các trận đấu bóng đá truyền thống hầu như không có những màn trình diễn âm nhạc quy mô lớn trong giờ nghỉ.

FIFA kỳ vọng việc đưa chương trình biểu diễn âm nhạc vào giờ nghỉ giữa trận chung kết năm nay sẽ giúp tái hiện sức hút văn hóa rộng lớn như Super Bowl. Theo cơ quan quản lý bóng đá thế giới, hơn một tỷ người đã theo dõi ít nhất một phần trận chung kết World Cup 2022.