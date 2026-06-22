Link xem trực tiếp Argentina vs Áo 0h ngày 23/6

(VTC News) -

Trận Argentina vs Áo diễn ra lúc 0h ngày 23/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng J World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Argentina vs Áo nhanh nhất.

Chiến thắng ở lượt trận đầu tiên giúp cả Argentina lẫn Áo có được vị thế thuận lợi tại bảng J. Argentina đứng trước cơ hội sớm ghi tên vào vòng 32 đội (vòng 1/16), trong khi Áo quyết tâm gây khó khăn cho ứng viên vô địch nhằm nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí dẫn đầu. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Argentina vs Áo Thời gian: 0h ngày 23/6. Giải đấu: Bảng J World Cup 2026. Sân: Sân vận động Dallas, Mỹ. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Xem trực tiếp Argentina và Áo trên kênh nào?

Trận Argentina và Áo được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6 lúc 0h ngày 23/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền. Ngoài ra, kênh VTV3, VTV10, VTV9 chiếu trực tiếp World Cup 2026 cũng có trên các nền tảng truyền hình trực tuyến như TV360, FPT Play.

Argentina đứng trước cơ hội sớm ghi tên vào vòng 32 đội. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Argentina vs Áo hôm nay

Link xem trực tiếp Argentina vs Áo sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Argentina vs Áo trên VTV thông qua truyền hình truyền thống, ứng dụng VTVgo hoặc website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Argentina vs Áo trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Argentina vs Áo đá lúc mấy giờ?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Argentina vs Áo diễn ra lúc 0h ngày 23/6 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu thuộc bảng J. Khung giờ thi đấu tương đối thuận lợi với khán giả Việt Nam so với nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin trận Argentina vs Áo

Argentina khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-0 trước Algeria, qua đó khẳng định sức mạnh của đương kim vô địch. Với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng hàng công sở hữu nhiều ngôi sao, đại diện Nam Mỹ hứa hẹn sẽ tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự của Áo.

Sau lượt trận đầu tiên, Argentina tạm dẫn đầu bảng J nhờ thắng lợi 3-0 trước Algeria. Áo cũng có được 3 điểm khi vượt qua Jordan với tỷ số 3-1, nhưng xếp sau do kém hiệu số và đã để thủng lưới.

Đoàn quân của HLV Ralf Rangnick bước vào cuộc đối đầu này với phong độ ổn định khi thắng 5 trong 6 trận gần nhất. Dù vậy, màn trình diễn trước Jordan vẫn để lại một số dấu hỏi. Dù vậy, màn trình diễn trước Jordan chưa thực sự thuyết phục khi họ để đối thủ tìm được bàn gỡ và phải chờ đến thời gian bù giờ mới có thể ấn định chiến thắng 3-1.

Đáng chú ý, Argentina từng đánh bại Áo nhờ cú hattrick của Diego Maradona. Hiện tại, đội bóng xứ tango vẫn sở hữu siêu sao mang áo số 10 là Lionel Messi, người tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong hành trình chinh phục World Cup.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 23/6 có 4 trận đấu. Argentina sẽ đối đầu với Áo tại sân vận động Dallas. Cùng bảng J, Jordan chạm trán Algeria trên sân Levi's. Trong khi đó, bảng I sẽ chứng kiến trận đấu giữa Pháp vs Iraq và Na Uy vs Senegal lần lượt ở sân vận động Philadelphia và sân MetLife. Cả 4 trận đấu đều diễn ra tại Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.