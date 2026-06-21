(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 21/6 và sáng 22/6 có 3 trận đấu. Bảng G chứng kiến 2 trận đấu giữa Bỉ vs Iran và New Zealand vs Ai Cập lần lượt trên sân SoFi (Los Angeles, Mỹ) và sân BC Place (Vancouver, Canada).

Trong khi đó, Uruguay sẽ chạm trán Cape Verde tại sân vận động Hard Rock (Mỹ).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 21/6 và sáng 22/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 22/6 2h Bỉ vs Iran VTV3, VTV10, VTV6 22/6 5h Uruguay vs Cape Verde VTV3, VTV6 22/6 8h New Zealand vs Ai Cập VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Bảng G đang trở thành một trong những bảng đấu khó lường nhất World Cup 2026. Sau lượt trận mở màn, cả bốn đội đều có cùng 1 điểm.

Bỉ không có khởi đầu như kỳ vọng. Trận hòa Ai Cập 1-1 cho thấy đội bóng của HLV Rudi Garcia vẫn còn nhiều vấn đề trong cách tấn công. Đội tuyển Bỉ kiểm soát bóng tốt, có nhiều cầu thủ sáng tạo, nhưng thiếu điểm tựa trong vòng cấm trước khi Romelu Lukaku vào sân.

Iran cũng hòa ở lượt mở màn. Đại diện châu Á hai lần bị dẫn trước và hai lần gỡ hòa. Ramin Rezaeian cùng Mohammad Mohebi ghi bàn, trong khi Mehdi Taremi vẫn là trung tâm của các pha lên bóng. Tuy nhiên, đó cũng là trận đấu mà Iran có thể tiếc nuối vì họ tạo ra thế trận đủ tốt để nghĩ đến chiến thắng.

Cape Verde có màn ra mắt ấn tượng khi có trận hoà không bàn thắng trước Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, màn so tài tại Vancouver là trận đấu có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Xét về tương quan lực lượng, Ai Cập vẫn được đánh giá nhỉnh hơn New Zealand.

Đội bóng của HLV Hossam Hassan sở hữu nhiều gương mặt đang chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Dù vậy, việc New Zealand từng hai lần vươn lên dẫn trước Iran phản ánh sự trưởng thành đáng kể của đại diện châu Đại Dương. Elijah Just nổi lên như nhân tố nổi bật với cú đúp bàn thắng. Lối chơi giàu tốc độ và nhiệt huyết do HLV Darren Bazeley xây dựng đã khiến đối thủ gặp không ít khó khăn.

Ở bảng H, Uruguay buộc phải thắng ở lượt trận thứ hai sau khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Ả Rập Xê Út trong ngày ra quân.

Cú sảy chân khiến thầy trò HLV Marcelo Bielsa rơi vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng knock-out, nhất là khi phía trước họ còn cuộc đụng độ khó khăn với Tây Ban Nha ở lượt trận cuối.

Trong khi đó, Cape Verde là đội bóng khó bị đánh bại nhờ hệ thống phòng ngự chắc chắn. Trận hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha đánh dấu lần thứ 8 họ giữ sạch lưới trong 11 lần ra sân gần nhất, cho thấy hàng thủ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đại diện châu Phi.

Lịch thi đấu bảng G World Cup 2026

Ngày 16/6

2h: Bỉ vs Ai Cập.

8h: Iran vs New Zealand

Ngày 22/6

2h: Bỉ vs Iran.

8h: New Zealand vs Ai Cập.

Ngày 27/6

10h: New Zealand vs Bỉ.

10h: Ai Cập vs Iran.

Lịch thi đấu bảng H World Cup 2026

Ngày 15/6

23h: Tây Ban Nha vs Cape Verde.

Ngày 16/6

5h: Ả Rập Xê Út vs Uruguay.

Ngày 21/6

23h: Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út.

Ngày 22/6

5h: Uruguay vs Cape Verde.

Ngày 27/6

7h: Cape Verde vs Ả Rập Xê Út.

7h: Uruguay vs Tây Ban Nha.