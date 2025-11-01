Lịch cúp điện hôm nay ngày 2/11/2025 tại Gia Lai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 2/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/11/2025 từ 05h30 - 15h30 Mất điện trạm Trần Thị Kỷ, Vũ Bảo, Diên Hồng 1, Diên Hồng 3, Nguyễn Tư, Nguyễn Nhạc 2, NH Đầu Tư 2, Hoàn Cầu 1, Hoàn Cầu 2, Hồ phun nước, khách sạn Thái Bảo, Nhà VH LĐ, TT BC KV3, Quảng trường số 2, Itower, Ngân hàng Nhà Nước - CN Bình Định. Đội quản lý điện Quy Nhơn Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng A.K.C: Thay xà, thay phụ kiện, thay ĐD 22kV XT 473- 481/QNH2 Từ cột 28/14 XT 473/QNH2 đến cột R 28/22 XT 473- 481/QNH2, cột C44 XT 482- 481/QNH2. 02/11/2025 từ 06h30 - 15h00 Mất điện trạm Nhơn Châu, Nhơn Châu 2, D30. Đội quản lý điện Quy Nhơn Đội QLĐ Sông Cầu tách, đấu lèo san tải cấp điện Công ty Giấy Hoàng Hà tại cột C138/477-474/SCA 02/11/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Thanh Niên 3. Đội quản lý điện Quy Nhơn QL-QN: Xử lý dây cáp chịu lực cáp vặn xoắn 22kV XT 481/QNH2 bị tuột Tại cột C10 XT 474- 473- 481/QNH2.

Lịch cúp điện phường Quy Nhơn Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/11/2025 từ 06h30 - 15h00 Mất điện trạm Bùi Thị Xuân 2, Bùi Thị Xuân 3, TĐC 508, Khu B - Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Xuân 11, Bùi Thị Xuân 10, Khu A - Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Xuân 12, Âu Cơ, Âu Cơ 2, Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, KV5 Bùi Thị Xuân, Âu Cơ 3, Bùi Thị Xuân 5, Thanh Thủy, VQN Quy Nhơn, Nam Phú Tài, Sơn Tín Phát. Đội quản lý điện Phú Tài Trung tâm thí nghiệm Điện Bình Định:Thay xà nghiêng đường dây 22kV mất an toàn điện tại tại C21-C24 XT 475/LMY

Lịch cúp điện phường Bồng Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/11/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm công ty cổ phần Tập Đoàn Telin, công ty TNHH Hoàng Khanh, Nhà Máy May Ngọc Sơn, Chế Biến Lâm Sản Gia Phương, Số 2 công ty cổ phần May Hoài Nhơn. Đội quản lý điện Bồng Sơn Công Ty TNHH Xây lắp CN Quãng Ngãi lắp xà, đấu nối cấp điện đến đầu trên 03FCO TBA Ngọc Sơn Bắc 3 XT 472 HNH

Lịch cúp điện phường Bình Định

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/11/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm Tân An Land 1. Đội quản lý điện An Nhơn Phục vụ công tác vệ sinh bảo dưỡng TBA 110kV An Nhơn

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 2/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Gia Lai để khán giả tiện theo dõi.