Theo lịch âm 2025, ngày 6/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 15/8/2025 âm lịch nhằm ngày Bạch hổ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Thân, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Mậu Thân - Dương Thổ sinh Dương Kim: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát). Thiên khí và địa chi tương sinh, mang đến sự hòa hợp, thuận lợi trong mọi việc. Con người dễ đồng lòng, hợp tác suôn sẻ, công việc tiến triển hanh thông, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 06/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 6/10/2025 rơi vào ngày Bạch hổ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 6/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 6/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp, kiện tụng, mai táng, an táng, lợp mái, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, động thổ, chuyển về nhà mới, cầu tài lộc và cưới hỏi sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, xuất hành đi xa, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 6/10/2025

Sao tốt:

Thiên mã: Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc, nhưng xấu với động thổ, an táng vì trùng ngày với Bạch hổ

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự.

Ngũ phú*: Tốt mọi việc.

Cát khánh: Tốt mọi việc.

Phúc hậu: Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Thiên xá*: Tốt mọi việc nhất là tế tự, giải oan, chỉ kỵ động thổ.

Sao xấu:

Thiên ôn: Kỵ xây dựng.

Bạch hổ: Kỵ mai táng.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 6/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Canh Dần, Giáp Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 6/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 6/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên hầu: Xuất hành dù xa hay gần cũng dễ xảy ra tranh cãi, nên giữ bình tĩnh để tránh va chạm. Đặc biệt cần đề phòng tai nạn dẫn đến chảy máu, vì vết thương sẽ khó cầm.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 6/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 6/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 6/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.