Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 4/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 4/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 13/8/2025 âm lịch nhằm ngày Kim quỹ hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Ngọ, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Bính Ngọ - Đồng hành Dương Hỏa: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, cùng cực nên dễ sinh bất hòa, xung đẩy lẫn nhau, không thuận lợi cho việc đại sự.

Xem lịch âm hôm nay ngày 04/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 4/10/2025 rơi vào ngày Kim quỹ hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 4/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 4/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp, kiện tụng, mai táng, an táng, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, động thổ, xuất hành đi xa, chuyển về nhà mới, cầu tài lộc và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 4/10/2025

Sao tốt:

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Phúc sinh: Tốt mọi công việc.

Tuế hợp: Tốt mọi công việc.

Hoàng ân*: Tốt mọi công việc.

Đại hồng sa: Tốt mọi công việc

Sao xấu:

Thiên cương*: Xấu mọi công việc.

Địa phá: Kỵ việc xây dựng

Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành

Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu mọi công việc.

Cửu không: Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương

Lỗ ban sát: Kỵ việc khởi tạo.

Tam nương*: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 4/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Tý, Canh Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 4/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 4/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Xuất hành cầu tài nên hạn chế, nếu có được cũng hao tốn nhiều, dễ rơi vào thế thất lý và chịu thua thiệt.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 4/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 4/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 4/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.