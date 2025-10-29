LC Foods dẫn đầu Top 5 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2025

(VTC News) -

Đây là một phần trong bảng xếp hạng “Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2025” của Vietnam Report. Theo công bố từ Vietnam Report, bảng xếp hạng năm 2025 được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Ông Lê Văn Sơn - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP LC Foods - nhận vinh danh top 5 Thực phẩm uy tín Việt Nam - Ngành Thực phẩm chế biến sẵn ngày 28/10/2025 ( Ảnh: Vietnam Report)

Đại diện LC Foods cho biết, kết quả này là sự ghi nhận cho quá trình phát triển bền bỉ của doanh nghiệp trong suốt 15 năm qua, với định hướng xây dựng hệ sinh thái sản xuất thực phẩm khép kín và lấy người tiêu dùng làm trung tâm.

“LC Foods không đi theo hướng mở rộng ồ ạt, mà lựa chọn phát triển có chiều sâu, đầu tư vào công nghệ và chất lượng sản phẩm. Chúng tôi tin rằng để tồn tại và phát triển lâu dài, điều quan trọng nhất là giữ được niềm tin của người tiêu dùng”, ông Lê Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc thường trực LC Foods, cho biết tại lễ công bố Top 10 doanh nghiệp thực phẩm chế biến sẵn năm 2025 ở Hà Nội vào ngày 28/10.

Lễ công bố năm nay diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của đông đảo đại diện đến từ các doanh nghiệp Top 10 & Top 5 Công ty uy tín, PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và ALPHA30 - Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam. Đây đều là những đại diện tiêu biểu đóng vai trò là “đầu tàu” dẫn dắt thị trường, là trụ cột vững vàng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh còn nhiều thách thức.

Vietnam Report là tổ chức nghiên cứu và đánh giá doanh nghiệp độc lập, đã công bố các bảng xếp hạng uy tín thường niên từ năm 2012 đến nay. Các báo cáo do đơn vị này thực hiện được xem là nguồn tham khảo đáng tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Đối với LC Foods, việc được Vietnam Report vinh danh không chỉ là sự ghi nhận về hiệu quả vận hành, năng lực tài chính và chất lượng sản phẩm, mà còn là minh chứng cho mức độ tín nhiệm ngày càng cao của thương hiệu trong mắt người tiêu dùng và chuyên gia ngành thực phẩm.

Nền tảng cho phát triển bền vững

Năm 2025 không chỉ là cột mốc kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển, mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của LC Foods Group. Bên cạnh hai nhà máy hiện hữu là LC Foods và KMS Vina, tập đoàn đã hoàn tất việc sáp nhập thêm 3 nhà máy chiến lược gồm: Mekong Aqua Feed, Hoàng Long Seafood và Cadovina (tiền thân là Cadovimex II).

Hệ sinh thái 5 nhà máy hiện được vận hành theo mô hình khép kín với chuỗi giá trị 3F - “Feed - Farm - Food”, kiểm soát toàn diện từ trang trại đến bàn ăn. Đây là nền tảng vững chắc để LC Foods theo đuổi chiến lược phát triển bền vững và mở rộng toàn cầu.

Hiện tập đoàn cung ứng hơn 400 sản phẩm ra thị trường nội địa và xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với đội ngũ hơn 50 chuyên gia R&D đầu ngành, các sản phẩm của LC Foods đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như: HACCP, BRCGS, FSSC 22000, SMETA… đồng thời từng bước tích hợp các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội, quản trị) vào toàn bộ chuỗi vận hành.

LC Foods cũng đang từng bước số hóa toàn bộ quy trình vận hành bao gồm nâng cấp từ hệ thống SAP Business One lên hệ thống SAP S/4HANA Public Cloud, hướng đến mô hình quản trị minh bạch, linh hoạt và bền vững. Chính sự chủ động trong toàn bộ chuỗi giá trị giúp LC Foods duy trì lợi thế cạnh tranh về chất lượng, tính ổn định và khả năng đổi mới.

Bên trong dây chuyền sản xuất của LC Foods.

Đổi mới sản phẩm - đặt nền móng cho chiến lược toàn cầu

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là một trong những ưu tiên hàng đầu của LC Foods. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã giành được 3 huy chương Vàng tại Giải thưởng IFFA DFV - sự kiện quốc tế uy tín trong lĩnh vực thực phẩm chế biến.

Ba sản phẩm được vinh danh gồm: Xúc xích Phô mai tan chảy cuộn giấy bạc, Xúc xích cuộn kiểu Toulouse và Lạp xưởng Nướng đá vị cay. Trong đó, sản phẩm Xúc xích Phô mai tan chảy cuộn giấy bạc gây ấn tượng mạnh với hội đồng chuyên môn quốc tế khi được chế biến từ thịt cá và gà, mang đến khẩu vị mới lạ nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao.

Bên cạnh đó, LC Foods ra mắt dòng sản phẩm LC Foods Bento, định vị theo xu hướng thực phẩm “Healthy & Trendy” từ đạm trắng - ngon miệng, giàu dinh dưỡng, tiện lợi. Cụ thể, dòng xúc xích cá và xúc xích trứng cá chuồn Bento được chế biến từ phi lê cá nguyên tảng chuẩn xuất khẩu cung cấp nguồn đạm trắng nhiều dinh dưỡng, kết hợp trứng cá chuồn giàu omega-3, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới, phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại.

“Chúng tôi luôn mong muốn mỗi sản phẩm không chỉ là một món ăn tiện lợi, mà còn mang đến trải nghiệm ẩm thực có giá trị dinh dưỡng và cảm xúc. Mỗi giải thưởng là một sự khích lệ, nhưng quan trọng hơn là cam kết của chúng tôi trong việc giữ vững chất lượng theo chuẩn quốc tế”, ông Lê Văn Sơn nói.

Về chiến lược dài hạn, LC Foods Group đặt mục tiêu mở rộng thị phần quốc tế song song với phát triển thị trường nội địa, tập trung vào các dòng thực phẩm chế biến cao cấp, tiện lợi và an toàn.