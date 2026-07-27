Lạng Sơn thí điểm Trạm dịch vụ công số: Công nghệ xóa bỏ rào cản hành chính

(VTC News) -

Ngày 27/7, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ khai trương mô hình “Trạm dịch vụ công số” trên địa bàn tỉnh.

Lạng Sơn khai trương “Trạm dịch vụ công số”.

Đây là bước đi cụ thể nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số dựa trên dữ liệu, hướng tới phục vụ thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới với địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, áp lực giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại cơ sở là rất lớn, trung bình mỗi tháng cấp xã phát sinh khoảng 8.600 hồ sơ.

Mô hình “Trạm dịch vụ công số” ra đời nhằm giải quyết triệt để nhu cầu làm thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ của người dân ngoài giờ hành chính. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ nhận dạng thông minh và xác thực điện tử qua VNeID, các trạm dịch vụ công số sẽ hỗ trợ người dân tự số hóa giấy tờ, xác thực thông tin, tạo lập hồ sơ điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận bản sao số tài liệu điện tử ngay tại thiết bị.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ 10 Kiosk thông minh cho tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt, hệ thống đã hoàn tất quy trình kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dưới sự rà quét, thẩm định bảo mật nghiêm ngặt từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối trước khi đưa vào vận hành.

Trong giai đoạn thí điểm, mô hình được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của 10 xã, phường gồm: Lương Văn Tri, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Na Sầm, Thất Khê và Bắc Sơn. Toàn bộ kinh phí 10 Kiosk thông minh này do Agribank tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh: "Giá trị thực sự của mô hình phải được thể hiện bằng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi quy trình được tổ chức khoa học, dữ liệu bảo đảm chính xác, hệ thống vận hành ổn định, người dân được hướng dẫn sử dụng thuận tiện, dễ dàng và xóa bỏ rào cản hành chính".

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Sơn cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn và 10 xã, phường thí điểm bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, đồng bào vùng xa, tuyệt đối không để công nghệ tạo ra rào cản mới. Đồng thời, các đơn vị cần thường xuyên theo dõi, đánh giá mức độ hài lòng và chi phí tiết kiệm được để làm cơ sở hoàn thiện, nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh trong thời gian tới.

Sự hợp tác giữa chính quyền tỉnh Lạng Sơn, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06- Bộ Công an), Agribank cùng các doanh nghiệp công nghệ hứa hẹn sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ công số tiện ích, an toàn, góp phần xây dựng nền hành chính Lạng Sơn chuyên nghiệp, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.