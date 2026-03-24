Lạ đời thử thách giảm một cân mỡ, nhận ngay nửa cân thịt bò

Theo trang Sohu, gần đây, phường Sơn Bắc (quận Lương Khê, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) gây chú ý với sáng kiến giảm cân “đổi mỡ thừa lấy thịt bò” dành cho người dân địa phương.

Thử thách giảm cân lành mạnh này hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về quản lý cân nặng và xây dựng lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng.

Đối tượng tham gia là người lao động đóng bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm xã hội tại khu vực Sơn Bắc. Người đăng ký cần có chỉ số BMI từ 23 trở lên, hoặc nhóm thừa cân nhẹ với vòng eo vượt 80 cm (nữ) và vượt 90 cm (nam).

Người đăng ký cần có chỉ số BMI từ 23 trở lên (Ảnh: Shutterstock)

Từ ngày 23/3 đến 27/3, cơ quan y tế địa phương cân đo trực tiếp để lập hồ sơ theo dõi cho từng người, ngay sau khi vòng đăng ký trực tuyến khép lại vào ngày 20/3. Thử thách này kéo dài đến hết 31/12/2026.

Ban tổ chức nhấn mạnh, cuộc thi chỉ khuyến khích các phương pháp giảm cân khoa học như điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường vận động. Các hành vi như dùng thuốc giảm cân, nhịn ăn cực đoan hay các phương pháp gây hại sức khỏe đều bị nghiêm cấm.

Từ ngày 1/1 đến 10/1 năm sau, ban tổ chức đánh giá lại cân nặng để trao thưởng. Người tham gia quy đổi thành tích với định mức tối đa 10 kg mỡ thừa.

Cụ thể, người tham gia có thể quy đổi thành tích giảm cân sang phần thưởng là thịt bò hoặc các sản phẩm từ bò theo tỷ lệ quy định. Chẳng hạn, giảm 0,5 kg có thể nhận 0,5 kg thịt bò hoặc 1,5 kg xương bò; giảm 1 kg đổi 0,5 kg đuôi bò; giảm 1,5 kg nhận 0,5 kg nội tạng bò; và giảm 2 kg đổi 0,5 kg lưỡi bò.

Cách làm này được đánh giá vừa thiết thực, vừa tạo động lực rõ ràng cho người tham gia, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp sống lành mạnh một cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Theo các chuyên gia, thừa cân, béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh lý tim mạch, tiểu đường type 2 và rối loạn chuyển hóa. Tình trạng tích tụ mỡ thừa lâu dài có thể làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và gây áp lực lớn lên hệ tim mạch.

Vì vậy, việc duy trì cân nặng hợp lý thông qua chế độ ăn uống lành mạnh và vận động khoa học được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo đại diện phường Sơn Bắc, chương trình được kỳ vọng giúp người dân cải thiện thể chất, nâng cao tinh thần và hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Ngay sau khi phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Không chỉ người lao động địa phương đăng ký tham gia, một số sinh viên chưa tham gia bảo hiểm xã hội cũng chủ động liên hệ với ban tổ chức, mong muốn được hỗ trợ kết nối việc làm với các doanh nghiệp để đủ điều kiện dự thi.

Cách tiếp cận sáng tạo của phường Sơn Bắc đã nhanh chóng tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, với hơn 65 triệu lượt xem.