Không gian triển lãm của Bộ Xây dựng thu hút nhiều người dân tham quan

Trong không gian triển lãm, Bộ Xây dựng giới thiệu hai phân khu: “Kiến tạo phát triển” và “Khát vọng bầu trời”. Đây là dịp để nhìn lại 8 thập kỷ ngành xây dựng đồng hành cùng đất nước, từ nền móng kiến thiết ban đầu đến khát vọng vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Phân khu “Kiến tạo phát triển” được tổ chức trên diện tích 480 m², giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, nổi bật của ngành xây dựng. Trong khi đó, phân khu “Khát vọng bầu trời” có không gian trưng bày khoảng 10.000 m², riêng khu vực nhà giàn khoảng 5.000 m² được thiết kế mang hình tượng chim Lạc – biểu trưng cho khát vọng vươn cao.

Đặc biệt là các đơn vị của Bộ Xây dựng đã thông qua mô hình, sa bàn, hình ảnh - thiết kế 3D để giới thiệu những công trình, sản phẩm mang tính ứng dụng và hàm lượng trình độ, khoa học công nghệ cao, sản phẩm, công trình “ xanh”, năng lượng sạch…

Không gian triển lãm của Bộ Xây dựng.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, trải qua 80 năm đồng hành cùng đất nước, ngành Xây dựng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, kiến tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc kiến thiết đất nước, kết nối hạ tầng, không gian và con người, góp phần định hình diện mạo quốc gia.

Với tầm nhìn đổi mới và hội nhập, ngành Xây dựng phát triển mạnh mẽ, tiếp thu, làm chủ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Đình Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh: “Tiếp tục phát triển công nghệ số, phát triển hệ thống giao thông, sử dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong quản lý. Vật liệu xây dựng, công trình giao thông, cảng biển, sân bay… đều phải theo quy trình chuẩn và cập nhật để hội nhập quốc tế".

Ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng ta có quyền tự hào về sự phát triển trong lĩnh vực nhà ở và đô thị. Có thể nói chúng ta đã đảm bảo rất tốt quyền tiếp cận nhà ở của người dân trong những năm qua. Hàng nghìn tòa nhà tại các đô thị lớn, hiện đại với tầm vóc quốc tế đã mọc lên trên khắp cả nước. Đó là những thành tựu rất lớn.”

Phân khu “Khát vọng bầu trời”.

Không chỉ tái hiện 80 năm trưởng thành, triển lãm còn khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc, với những công trình biểu tượng nối dài khắp mọi miền, gắn kết quá khứ - hiện tại - tương lai.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/9, tiếp tục đón du khách từ khắp cả nước về tham quan.