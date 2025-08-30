Khởi tố giám đốc mua hóa đơn khống với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc.

Người này bị điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

Phan Hoàng Phúc bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 23/12/2022 đến ngày 14/9/2023, Phúc trực tiếp liên hệ và đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế.

Các hóa đơn này được phát hành bởi 2 doanh nghiệp tại TP.HCM (Công ty TNHH Sắt thép và Cơ khí Tân Khai).

Toàn bộ hóa đơn khống trên đều được xuất cho Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc với tổng giá trị trước thuế lên đến 13,89 tỷ đồng, sau thuế là 15,28 tỷ đồng. Đây là hành vi có dấu hiệu lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, che giấu hoạt động kinh doanh bất minh, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của Phúc, đồng thời xác minh, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có liên quan.