Khối bất động sản 300 triệu USD trải dài 3 châu lục của Lionel Messi

(VTC News) -

Lionel Messi đã có một sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn hai thập kỷ. Cùng với đó, Messi đã xây dựng khối tài sản bất động sản khổng lồ trị giá khoảng 300 triệu USD (tương đương hơn 7.800 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) trải rộng trên ba châu lục.

Dinh thự riêng 7 triệu USD tại Barcelona (Tây Ban Nha)

Trước khi đến Miami hay Paris, "đại bản doanh" thực sự của Messi ở Castelldefels, một thành phố ven biển yên tĩnh cách Barcelona khoảng 24km.

Messi gia nhập câu lạc bộ FC Barcelona (Tây Ban Nha) năm 2004. Sau khoảng 5 năm gắn bó với câu lạc bộ, cầu thủ người Argentina mua căn nhà trị giá 2 triệu USD tại thành phố ven biển Castelldefels vào năm 2009.

(Ảnh: TikTok)

Sau đó, Messi mua thêm biệt thự liền kề để tạo nên một khu phức hợp mà Tạp chí Robb Report định giá khoảng 7 triệu USD. Nằm trong khu phố Bellamar xa hoa, bất động sản này bao gồm phòng tập thể dục, spa, rạp chiếu phim tại gia, bể bơi, sân bóng đá trong sân sau và thậm chí cả một phòng trưng bày áo đấu với hàng chục chiếc áo được đóng khung.

Căn hộ cao cấp ven biển Miami (Mỹ)

Messi ký hợp đồng với câu lạc bộ bóng đá Inter Miami năm 2023. Tuy nhiên, Messi đã bắt đầu chuẩn bị cho nơi ở mới của mình từ rất lâu trước đó. Tháng 11/2019, cầu thủ người Argentina mua một căn hộ trị giá 5 triệu USD tại tòa tháp Porsche Design ở Sunny Isles Beach.

Tòa tháp Porsche Design, nơi Messi sở hữu căn hộ trị giá 5 triệu USD. (Ảnh: Getty Imgae)

Được thiết kế bởi Sieger Suarez Architects và mang thương hiệu Porsche Design (thương hiệu phong cách sống của hãng xe Porsche), tòa nhà sang trọng bên bờ biển nổi tiếng với hệ thống thang máy dành cho ô tô, cho phép chủ nhân đưa xe thẳng lên căn hộ của mình.

Tờ Real Deal đưa tin rằng Messi bị thu hút bởi dự án này vì sự riêng tư và "ra vào căn hộ mà không bị nhìn thấy". Nằm ở phía bắc của tòa tháp, căn hộ rộng khoảng 322m² của Messi có 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm rưỡi và tầm nhìn thoáng đãng ra biển.

Tòa nhà Regalia (Mỹ)

Tháng 4/2021, Messi chi 7,3 triệu USD mua toàn bộ tầng 9 của tòa nhà Regalia, theo một báo cáo từ tờ The New York Post.

Tòa nhà 46 tầng rất riêng tư khi chỉ có 39 căn hộ, mỗi căn chiếm trọn một tầng với tầm nhìn toàn cảnh ra Đại Tây Dương, tuyến đường thủy Intracoastal và bãi biển Golden Beach.

Messi sở hữu tầng 9 của tòa Regalia ở Miami. (Ảnh: Getty)

Không quá xa căn hộ ở tòa tháp Porsche Design, căn hộ ở Regalia của Messi rộng khoảng 510m², gồm 4 phòng ngủ và 6 phòng tắm cùng hệ thống cửa kính từ sàn đến trần. Ban công bao quanh rộng gần 195m² mang thiết kế mô phỏng những con sóng, cho góc nhìn 360 độ và không gian sinh hoạt ngoài trời rộng rãi.

Tòa nhà 46 tầng còn có nhiều tiện nghi khác như 6 hồ bơi, spa, chòi nghỉ mát, trung tâm thể dục, phòng tập yoga, bếp dành cho đầu bếp chuyên nghiệp, quầy bar champagne và hầm rượu vang.

Trump Royale (Mỹ)

Cùng năm mua căn hộ Regalia, Messi mở rộng danh mục bất động sản bằng việc mua thêm vài căn hộ tại Trump Royale, tòa tháp 55 tầng ven biển ở Sunny Isles.

Hình ảnh khách sạn Trump Royale nằm giữa những tòa nhà khác ở Miami. (Ảnh: Getty Images)

Một báo cáo từ Miami Luxury Homes ước tính cầu thủ bóng đá này đã chi khoảng 1,8 triệu USD cho các bất động sản này, mặc dù đó không phải là nơi ở thường xuyên của siêu sao bóng đá.

Là một phần của khu nghỉ dưỡng Trump International Resort, dự án sở hữu hơn 300 m bãi biển riêng cùng các tiện ích chuẩn khách sạn 5 sao như hồ bơi, spa...

Khu điền trang Argentina

Năm 2022, Messi trở về Rosario - quê nhà tại Argentina, nơi mọi thứ bắt đầu - để hoàn thiện một khu dinh thự gia đình khổng lồ được người hâm mộ gọi là "The Fortress" (Pháo đài).

(Ảnh: Google Earth)

Theo Robb Report, cầu thủ bóng đá đã chi khoảng 4 triệu USD cho khu bất động sản này, tạo ra khu phức hợp với 20 đến 25 phòng, một rạp chiếu phim, một phòng tập thể dục và một gara ngầm có sức chứa 15 xe.

Đây được xem là nơi Messi dự định sinh sống lâu dài sau khi giải nghệ.

Biệt thự Ibiza (Tây Ban Nha)

Cũng trong năm 2022, Messi mua một biệt thự ở Ibiza. Theo tờ The Sun, nam cầu thủ đã chi khoảng 12,8 triệu USD cho biệt thự này.

Bất động sản rộng gần 1.860m², gồm 8 phòng ngủ sang trọng có thể tiếp đón tới 16 khách. Nơi đây sở hữu hồ bơi cỡ lớn, sân bóng đá ngoài trời riêng và tầng hầm rộng rãi.

Công trình từng gặp một số vấn đề pháp lý liên quan đến giấy phép xây dựng gara. Tuy nhiên, đây vẫn là điểm nghỉ dưỡng yêu thích của gia đình Messi mỗi khi tới Ibiza.

Bất động sản ven sông Fort Lauderdale

Tháng 9/2023, chỉ vài tháng sau khi chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ bóng đá Inter Miami, Messi đã chi 10,8 triệu USD mua căn nhà thứ tư ở Florida. Khác với ba căn nhà trước đó ở Florida, căn nhà này không phải là một căn hộ cao cấp ở khu vực Miami, mà là một biệt thự ở Fort Lauderdale.

Tờ Real Deal đưa tin vào thời điểm mua rằng, ngôi nhà có mặt tiền hướng ra sông dài 21m, một hồ bơi, phòng tập thể dục và phòng spa.

Căn hộ Cipriani Residences Miami

Mùa xuân 2025, Lionel Messi mua nhiều căn hộ tại tòa nhà Cipriani Residences ở Miami, theo tờ Wall Street Journal.

Trong số đó, có một căn được cho là trị giá khoảng 7,5 triệu USD. Các căn hộ tại đây mang đến sự riêng tư tuyệt đối cùng tầm nhìn 360 độ ra đường chân trời Miami và vịnh Biscayne. Cư dân còn được hưởng đặc quyền tiếp cận ưu tiên các dịch vụ riêng của Cipriani.