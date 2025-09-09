(VTC News) -

Sáng 9/9, tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản) diễn ra sự kiện đặc biệt: Ngày Quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam.

Với chủ đề "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta", EXPO 2025 góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Nhật Bản; tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo quan trọng của Nhật Bản cho hòa bình, hợp tác và phát triển, vì một tương lai bao trùm, bền vững và thịnh vượng của thế giới và mọi người.

Phó Phủ tướng Lê Thành Long và Công chúa Tsuguko đến Nhà hát tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo một số bộ, ngành tham dự sự kiện.

Về phía Nhật Bản có Công chúa Tsuguko - Thành viên Hoàng gia Nhật Bản; Ngài Koga Yuichiro, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản; Đại sứ Haneda Koji, Tổng Đại diện Nhật Bản tại EXPO 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ vui mừng tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO 2025 tại thành phố Osaka năng động, giàu truyền thống - trung tâm kinh tế, văn hóa sôi động của vùng Kansai.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, Triển lãm thế giới là sự kiện quy mô toàn cầu mang ý nghĩa quan trọng; là dịp để các quốc gia và tổ chức quốc tế trên toàn thế giới trưng bày những thành tựu, chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quảng bá hình ảnh, giao lưu văn hóa, kết nối giao thương và thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, góp phần ứng phó với các thách thức chung của nhân loại và định hình tương lai chung.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Quốc gia Việt Nam tại World EXPO Osaka 2025 (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo Phó Thủ tướng, tham gia Triển lãm EXPO 2025, Việt Nam lựa chọn chủ đề "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm"; qua đó, mong muốn chia sẻ các câu chuyện đầy tự hào về một đất nước Việt Nam với lịch sử hào hùng; kinh tế năng động, hội nhập; văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc; con người cần cù, nghĩa tình, mến khách; xã hội trật tự, an toàn; tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

"Càng mang nhiều ý nghĩa hơn nữa khi Ngày Quốc gia Việt Nam năm nay diễn ra vào đúng những ngày tháng 9 lịch sử, khi dân tộc Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã gửi lời trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản cùng chính quyền tỉnh và thành phố Osaka đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia và đóng góp hiệu quả vào thành công của Triển lãm; đồng thời gửi lời chúc mừng đến Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về thành công của EXPO 2025.

"Đây là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp, thân tình, gần gũi giữa hai nước chúng ta", Phó Thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã tiếp Thống đốc tỉnh Osaka Yoshimura Hirofumi vào ngày 8/9.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là hợp tác địa phương với việc thiết lập hơn 100 cặp hợp tác địa phương hai nước; hợp tác kinh tế là điểm sáng khi có nhiều doanh nghiệp Osaka đang đầu tư tại Việt Nam; giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa mật thiết, góp phần tăng cường sự hiểu biết của nhân dân hai nước.

Ông Yuichiro KOGA, Quốc Vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản phát biểu. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Thống đốc Yoshimura cũng chia sẻ tình hình hợp tác giữa tỉnh Osaka với Việt Nam, cho biết ngoài hợp tác giữa tỉnh Osaka và TP.HCM được thiết lập từ năm 2017, tỉnh Osaka còn hợp tác với một số địa phương khác của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, môi trường, lao động, giao lưu nhân dân, giáo dục…

Thống đốc cũng thông tin thêm về việc tỉnh Osaka đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, cho biết sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân và tiếp nhận nhiều hơn nữa nhân lực chất lượng cao từ Việt Nam.

Cũng theo Thống đốc Yoshimura, Nhà triển lãm Việt Nam tại Osaka EXPO 2025 là một trong số những nhà triển lãm quốc gia được du khách Nhật Bản và quốc tế ghé thăm nhiều nhất.

Các tiết mục đậm đà bản sắc Việt trong chương trình.

Tại lễ khai mạc, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt (âm nhạc dân tộc, cổ điển, trình diễn võ thuật…) do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn, kết hợp giữa truyền thống và đương đại, có sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu từ các nhà hát nghệ thuật của Việt Nam, các nghệ nhân đến từ Bắc Ninh và Gia Lai.

Viết Sổ lưu bút, Phó Thủ tướng Lê Thành Long thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhiệt liệt chúc mừng Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tổ chức rất thành công Triển lãm EXPO 2025 tại thành phố Osaka, khu vực Kansai, Nhật Bản.

Với quy mô ấn tượng, tầm nhìn sáng tạo và giá trị to lớn, Triển lãm Thế giới EXPO 2025 thực sự là ngày hội của tri thức và sức sáng tạo toàn cầu, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế.