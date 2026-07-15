Khai mạc Lễ hội Đền Lảnh Giang 2026: Dấu ấn 30 năm Di tích quốc gia

(VTC News) -

Sáng nay, tại đền Lảnh Giang, phường Duy Tân (tỉnh Ninh Bình), Lễ hội truyền thống đền Lảnh Giang năm 2026 chính thức khai mạc.

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các địa phương lân cận cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách.

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với kỷ niệm 30 năm đền Lảnh Giang được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia (1996 – 2026).

Lễ hội là dịp để tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công với đất nước và quê hương; đồng thời tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của đền Lảnh Giang – một trong những di tích tâm linh tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng.

Đây cũng là dấu mốc khẳng định những nỗ lực trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Duy Tân giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đến với đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, lễ khai mạc có sự hiện diện của Nghệ nhân Nhân dân Phạm Hải Hậu, người nhiều năm gắn bó với công tác gìn giữ các nghi lễ truyền thống và bảo tồn giá trị văn hóa tâm linh của ngôi đền.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quý Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Duy Tân, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội truyền thống đền Lảnh Giang trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân địa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc là nghi thức dâng lễ văn do Nghệ nhân Nhân dân Phạm Hải Hậu trực tiếp thực hiện.

Là Thủ nhang đền Lảnh Giang, Nghệ nhân Nhân dân Phạm Hải Hậu được biết đến là người am hiểu sâu sắc về tín ngưỡng dân gian, nghi lễ truyền thống cũng như lịch sử của di tích. Trong nhiều năm qua, ông đã dành nhiều tâm huyết để bảo tồn các nghi thức cổ, truyền dạy kiến thức về văn hóa tâm linh và góp phần gìn giữ bản sắc lễ hội đền Lảnh Giang.

Sự hiện diện và chủ trì nghi lễ của Nghệ nhân Nhân dân Phạm Hải Hậu không chỉ góp phần gìn giữ tính nguyên bản của lễ hội mà còn tạo nên dấu ấn đặc biệt cho lễ khai mạc năm nay, khi đền Lảnh Giang bước sang cột mốc 30 năm được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

Sau nghi thức dâng văn là chương trình dâng hương với sự tham gia của các đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân và những người có công bảo vệ quê hương, đất nước.

Lễ hội truyền thống đền Lảnh Giang năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng thường niên mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời quảng bá hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình.

Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động của Lễ hội truyền thống Đền Lảnh Giang năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy di sản quý báu của quê hương cho các thế hệ mai sau.