Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Tại phiên khai mạc Đại hội, các đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả Phiên họp trù bị; Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các tham luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.