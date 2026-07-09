Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 9/7/2026 - XSBTH 9/7

Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 9/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 9/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 9/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 9/7/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 9/7/2026

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- XSBTH 2/7/2026

Kết quả xổ số ngày 2/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay thưởng như sau:

XSBTH 2/7, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 2/7/2026.

- XSBTH 25/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 25/6/2026 với giải đặc biệt là 727953 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 25/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 25/6/2026.

- XSBTH 18/6/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18/6/2026 có giải đặc biệt là 818562 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTH 18/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18/6/2026.

- XSBTH 11/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 11/6/2026 với giải đặc biệt là 146616 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 11/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 11/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, cho các vé trúng số ở hàng trăm ngàn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm có đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài Bình Phước, TP.HCM, Long An, Hậu Giang thực hiện quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt thực hiện quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 9/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.