Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 2/7/2026 - XSBTH 2/7

Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 2/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 2/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 2/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 2/7/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 2/7/2026

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- XSBTH 25/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 25/6/2026 với giải đặc biệt là 727953 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 25/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 25/6/2026.

- XSBTH 18/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 18/6/2026 với giải đặc biệt là 818562 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 18/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18/6/2026.

- XSBTH 11/6/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 11/6/2026 có giải đặc biệt là 146616 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTH 11/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 11/6/2026.

- XSBTH 4/6/2026

Kết quả xổ số ngày 4/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng như sau:

XSBTH 4/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 4/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có đài Long An, TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

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