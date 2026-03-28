Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iran

Theo hãng tin AP, ngày 28/3, Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, chỉ vài giờ sau tuyên bố sẽ “leo thang và mở rộng” chiến dịch nhằm vào Tehran. Iran tuyên bố sẽ trả đũa và đã tấn công một căn cứ tại Ả Rập Xê Út, khiến một số binh sĩ Mỹ bị thương và làm hư hại máy bay.

"Israel đã tấn công 2 trong số những nhà máy thép lớn nhất của Iran, một nhà máy điện và các cơ sở hạt nhân dân sự cùng nhiều hạ tầng khác. Israel cho biết họ hành động phối hợp với Mỹ", Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Iran sẽ buộc Israel phải trả giá đắt cho tội ác này”, ông Araghchi tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Các đòn tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch đánh vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày, đồng thời kêu gọi Tehran mở lại eo biển Hormuz. Theo Ngoại trưởng Araghchi, cuộc tấn công của Israel đi ngược lại với tuyên bố của ông Trump về việc gia hạn cho giải pháp ngoại giao.

Theo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, các mục tiêu bị tấn công gồm lò phản ứng nước nặng Shahid Khondab ở Arak và nhà máy sản xuất uranium làm giàu tại Ardakan (tỉnh Yazd). Phía Iran cho biết các vụ tấn công không gây thương vong, cũng không dẫn đến rò rỉ phóng xạ. Nhà máy tại Arak đã ngừng hoạt động từ sau đợt không kích của Israel hồi tháng 6 năm ngoái.

Quân đội Israel cho biết cơ sở ở Yazd đóng vai trò xử lý nguyên liệu thô cho quá trình làm giàu uranium, và cuộc tấn công này là đòn giáng đáng kể vào năng lực hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ. Chỉ huy Lực lượng Không gian vũ trụ của IRGC, ông Seyed Majid Moosavi, kêu gọi nhân viên các công ty có liên hệ với Mỹ và Israel rời khỏi nơi làm việc, đồng thời tuyên bố: “Lần này sẽ không còn là ăn miếng trả miếng nữa”.

Israel đồng thời cho biết Iran đã phóng tên lửa về phía nước này. Còi báo động vang lên tại thành phố Beer Sheba và các khu vực gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Israel, buộc người dân phải tìm nơi trú ẩn.