Bác sĩ ở Ninh Bình lĩnh án vì cho vay lãi nặng gấp gần 10 lần quy định

Ngày 15/5, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988, trú xã Vĩnh Trụ) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, Hiếu là bác sĩ, có phòng khám nội khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình làm việc, bị cáo quen biết với chị Thiều Thị H. (trú xã Vĩnh Trụ).

Ngày 19/5/2025, tại một quán cơm ở phường Phủ Lý, Hiếu cho chị H. vay 500 triệu đồng nhưng thỏa thuận thu 80 triệu đồng tiền lãi. Cơ quan chức năng xác định mức lãi suất này gấp 9,73 lần mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Tổng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo được xác định hơn 71,7 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, làm cho người vay tiền lâm vào cảnh khó khăn.

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận trước mắt nên đã phạm tội.

Bị cáo Hiếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

HĐXX xét thấy chỉ cần áp dụng hình cải tạo tại địa phương là hình phạt chính với mức tương xứng cũng đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Do đó, HĐXX quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu 2 năm cải tạo không giam giữ; khấu trừ 10% thu nhập hằng tháng nộp ngân sách Nhà nước; phạt bổ sung bị cáo số tiền 35 triệu đồng để sung ngân sách Nhà nước.