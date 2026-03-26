Israel tuyên bố tiêu diệt Tư lệnh Hải quân Iran Alireza Tangsiri

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết quân đội nước này tiêu diệt Tư lệnh Hải quân Alireza Tangsiri của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong cuộc không kích diễn ra trong đêm nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas. Đây là nhân vật giữ vai trò then chốt trong các hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz, The New York Times đưa tin ngày 26/3.

Theo hai quan chức Israel giấu tên, ông Alireza Tangsiri đang ẩn trong căn hộ tại khu vực Bandar Abbas, thành phố cảng ở miền nam Iran, cùng một số sĩ quan khác của Vệ binh Cách mạng vào thời điểm bị tấn công.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel cũng chưa đưa ra bình luận.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là cú đánh nặng nề vào bộ máy chỉ huy quân sự của Iran, đặc biệt là lực lượng hải quân đang hoạt động tại Vịnh Ba Tư - khu vực có vị trí chiến lược then chốt đối với an ninh và vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Tangsiri phụ trách giám sát các chương trình thử nghiệm máy bay không người lái và tên lửa hành trình của lực lượng hải quân. Cơ quan này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông vào các năm 2019 và 2023.

Tư lệnh Hải quân Tangsiri đồng thời có nhiệm vụ rải thủy lôi và kiểm soát hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz ở Vịnh Ba Tư - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Việc Iran hạn chế phần lớn hoạt động qua lại tại đây đã làm gián đoạn nguồn cung, khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Chỉ huy Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Alireza Tangsiri. (Nguồn: Tasnim)

Thời gian gần đây, ông thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội X về việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz cũng như các hoạt động tấn công của hải quân Vệ binh Cách mạng.

Ông Tangsiri là quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng gần đây nhất trong các cuộc tấn công, kể từ khi Israel và Mỹ triển khai chiến dịch quân sự phối hợp nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Trước đó cùng ngày, một quan chức Pakistan cho biết Israel đưa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf ra khỏi “danh sách ám sát” sau khi Pakistan đề nghị Washington không nhắm mục tiêu vào hai nhân vật này.

“Israel có tọa độ của họ và muốn loại bỏ. Chúng tôi nói với Mỹ rằng nếu họ cũng bị tiêu diệt thì sẽ không còn ai để đối thoại, vì vậy Mỹ đã đề nghị Israel dừng lại”, quan chức này cho biết.

Eo biển Hormuz từ lâu được xem là “lá bài chiến lược” của Iran để tạo sức ép lên Mỹ và các đồng minh trong các cuộc đàm phán. Trong các điều kiện đưa ra nhằm chấm dứt xung đột, Iran yêu cầu phải được thừa nhận chủ quyền đối với eo biển Hormuz, đồng thời coi việc kiểm soát khu vực này là yếu tố then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào.