Cao Bằng: Chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

Trong quý I năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hạn chế và giảm tai nạn giao thông.

Lắp đặt gương cầu lồi tại các đoạn đường cong, cua khuất tầm nhìn, góp phần hỗ trợ người tham gia giao thông quan sát.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng, trong 3 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 07 người, bị thương 40 người, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 949,5 triệu đồng, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh giảm cả 02 tiêu chí về số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm trước. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Kết quả xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã xử lý tổng số 3.479 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt 10.527 triệu đồng, tước giấy phép lái xe của 121 trường hợp, tạm giữ 84 ô tô và 1.251 mô tô.

Các công trình sát lề đường được dọn dẹp gọn gàng, đảm bảo an toàn cho phương tiện tham gia giao thông.

Qua kiểm tra thực tế, tại một số tuyến đường tại các xã, phường vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng công trình sát mép đường, san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang đường bộ, tập kết vật liệu, máy móc thi công lấn chiếm lề đường, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước và kết cấu hạ tầng giao thông.

Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan chấm dứt hành vi vi phạm đồng thời khắc phục các hư hỏng theo quy định, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn kết cấu hạ tầng giao thông.

Các chương trình tuyên tuyền an toàn giao thông tại các trường học được triển khai đồng bộ.

Trên cơ sở rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, Sở Xây dựng đã tổ chức lắp đặt gương cầu lồi tại các đoạn đường cong, cua khuất tầm nhìn, góp phần hỗ trợ người tham gia giao thông quan sát, hạn chế va chạm, đặc biệt trên các tuyến đường miền núi có địa hình phức tạp.

Bên cạnh đó, các giải pháp về tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng, khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường, hệ thống thoát nước cũng được triển khai đồng bộ.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trật tự ATGT, các giải pháp phòng tránh tai nạn giao thông, ngay từ đầu năm 2026, Ban ATGT thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng đã triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan là thành viên của Ban ATGT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương, góp phần nâng cao hiệu công tác tuyên truyền.

Công an xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Nổi bật như Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh, Công ty Honda, các xã trên địa bàn tuyên truyền luật trật tự an toàn giao thông tại các trường học như: Trường THCS Đức Long, THCS Nam Tuấn, THCS Bảo Lạc, Tiểu học Phong Châu…phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong trường học, qua đó học sinh có kiến thức và ý thức khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, Ban ATGT cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân… tích cực tuyên truyền lồng ghép trong các phong trào, cuộc vận động, treo băng rôn, khẩu hiệu đảm bảo ATGT trong các dịp lễ, Tết, duy trì mô hình tự quản về trật tự ATGT.

Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, góp phần quan trọng trong việc hạn chế, giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.