Ngày 16/4 (giờ địa phương), Trung tướng James Adams, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng Iran vẫn còn "hàng nghìn tên lửa" và máy bay không người lái tấn công một chiều có khả năng đe dọa lực lượng Mỹ cũng như đồng minh trong khu vực, bất chấp các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel vào cơ sở quân sự Tehran.

Theo ông Adams, lực lượng dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn cũng tiến hành "hàng trăm" cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu.

Mỹ và Iran vẫn đang trong thời gian thực hiện lệnh ngừng bắn.

Ông Adams nói với tiểu ban thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel gây ra "sự suy giảm đáng kể về năng lực quân sự của Iran".

Hồi đầu tháng 4, CNN đưa tin khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và nước này vẫn sở hữu hàng nghìn máy bay không người lái tấn công một chiều cùng số lượng lớn tên lửa bất chấp chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel.

Trong khi đó, tại Beirut, bầu trời bừng sáng bởi pháo hoa và tiếng súng ăn mừng vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương khi lệnh ngừng bắn ở Lebanon có hiệu lực. Truyền thông địa phương cũng đưa tin về những tiếng súng ăn mừng ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi lực lượng Hezbollah đóng quân.

Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn cảnh báo người dân miền nam Lebanon không nên di chuyển về phía nam sông Litani, đồng thời cho biết lực lượng của họ vẫn đang đóng quân tại đó khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực.

Phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee thông tin thêm quân đội Israel đang đóng quân ở miền nam Lebanon "để đối phó với hoạt động khủng bố đang diễn ra của Hezbollah".

“Vì sự an toàn của bạn và các thành viên trong gia đình, cho đến khi có thông báo mới - bạn được yêu cầu không di chuyển về phía nam sông Litani", ông Adraee nói.

Tổng thống Donald Trump cũng kêu gọi Hezbollah kiềm chế và hướng tới hòa bình, một thông điệp được đưa ra sau khi ông tuyên bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Lebanon và Israel trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Việc tạm ngừng cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah có thể giúp mở đường cho thỏa thuận hòa bình với Tehran.