Mỹ cảnh báo chặn bắt, tấn công tàu cố vượt vòng phong toả ở eo biển Hormuz

Ngày 16/4, trong cuộc họp báo diễn ra tại Lầu Năm Góc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine cảnh cáo tàu thuyền nếu cố gắng vượt qua vòng phong tỏa, Mỹ có thể sẽ sử dụng đến vũ lực để đáp trả. Khi cuộc phong tỏa bắt đầu, ông Caine cho biết có "7 tàu đáng chú ý" cố gắng vượt qua vòng phong tỏa.

“Một sĩ quan cấp dưới cầm micro và truyền đạt, tôi xin trích dẫn nguyên văn: 'Đừng cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa. Các tàu sẽ bị khám xét, chặn bắt và tịch thu khi đang di chuyển đến hoặc đi từ cảng của Iran. Hãy quay đầu hoặc chuẩn bị bị khám xét. Nếu các bạn không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực'”, ông Caine thông tin.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Mỹ cũng sẽ truy đuổi tàu thuyền từ các quốc gia đang cung cấp "sự hỗ trợ vật chất" cho Iran ở những khu vực khác. Hiện tại, có khoảng 10.000 thủy thủ, hơn chục tàu và hàng chục máy bay tham gia vào nhiệm vụ này.

“Ngoài lệnh phong tỏa, lực lượng liên hợp, thông qua hoạt động ở khu vực trách nhiệm khác như khu vực Thái Bình Dương… sẽ tích cực truy đuổi tàu mang cờ Iran hoặc những tàu cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran. Điều này bao gồm cả tàu thuộc ‘đội tàu đen’ chở dầu của Iran. Như hầu hết các bạn đã biết, tàu thuộc ‘đội tàu đen’ là những tàu bất hợp pháp hoặc trái phép nhằm né tránh quy định quốc tế, lệnh trừng phạt hoặc yêu cầu bảo hiểm”, ông Caine cho hay.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng cảnh báo nhà lãnh đạo Iran rằng hoạt động phong tỏa cảng và gây áp lực lên nền kinh tế Iran sẽ tiếp tục diễn ra nếu Tehran không có cho mình "lựa chọn khôn ngoan".

“Trong thời gian này và chừng nào còn cần thiết, chúng ta sẽ duy trì lệnh phong tỏa. Nhưng nếu Iran lựa chọn sai lầm, thì họ sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa và bom đạn ném vào cơ sở hạ tầng, cơ sở điện lực và năng lượng. Tôi cầu mong các bạn sẽ chọn một thỏa thuận nằm trong khả năng của mình, vì lợi ích của người dân, vì lợi ích của thế giới”, ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Hegseth tiếp tục nhấn mạnh: “Khi Iran tự phơi bày hành động của mình trước sự giám sát chặt chẽ từ phía Mỹ, Washington sẵn sàng tấn công vào cơ sở hạ tầng lưỡng dụng quan trọng, nhà máy phát điện còn lại và ngành công nghiệp năng lượng của Tehran”. Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết Mỹ vẫn muốn giải quyết cuộc xung đột thông qua ngoại giao.

Ngay sau đó, Tướng Caine nhắc lại phát biểu của ông Hegseth. “Tôi muốn nhấn mạnh trong thời gian ngừng bắn này rằng lực lượng Mỹ vẫn đang trong tư thế sẵn sàng để tiếp tục cuộc chiến đấu quy mô lớn", ông Caine nói.

Tương tự, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội ở Trung Đông đang "tái vũ trang" trong bối cảnh lệnh ngừng bắn được thực hiện. "Đánh giá cá nhân" của ông Cooper từ những chuyến đi đến Trung Đông trong thời gian qua cho thấy quân đội Mỹ "rất có tinh thần chiến đấu".

Đối với tình hình trên chiến trường, ông Hegseth thông tin Iran đang "khai quật" tên lửa và bệ phóng từ cơ sở bị đánh bom, đồng thời lập luận nước này không thể "bổ sung" năng lực quân sự của mình.

“Trong khi các ông đang đào bới những cơ sở bị đánh bom và tàn phá, chúng tôi chỉ ngày càng mạnh hơn. Các ông đang đào bới những bệ phóng và tên lửa còn lại mà không có khả năng thay thế chúng. Các ông không có ngành công nghiệp quốc phòng. Không có khả năng bổ sung năng lực tấn công hay phòng thủ", ông Hegseth nhấn mạnh.