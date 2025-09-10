Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ cao tốc CT.08 và dự án nhiệt điện LNG hơn 2 tỷ USD

(VTC News) -

Theo Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Nam Định và Thái Bình theo phương thức PPP, đoạn qua Hưng Yên (CT.08) đến nay đã giải phóng được hơn 203ha, đạt 98,6% diện tích, bàn giao phạm vi đất nông nghiệp, đất giao thông, thủy lợi tương ứng hơn 31km, đạt 93,7%. Phần đất ở và tái định cư đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra mới đây. (Ảnh: Tất Đạt)

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi qua xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đang khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, bảo đảm các điều kiện dự kiến khởi công trong tháng 10/2025.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình công suất 1.500MW cơ bản bám sát tiến độ theo kế hoạch. Đến cuối tháng 8/2025, nhà đầu tư đã chi trả khoảng 67 tỷ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đối với hạng mục hệ thống kho nổi và neo chìm, Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã thống nhất vị trí và thông số kỹ thuật. UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị giao Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư hai tuyến đường dây truyền tải 220kV kết nối dự án.

Ông Nguyễn Quang Hưng – PCT thường trực UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Tất Đạt)

Dự án Khu Công nghiệp VSIP Thái Bình, đến hết tháng 8/2025 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 253ha, trong đó gần 236ha đã được bàn giao cho nhà đầu tư. Diện tích đã xây dựng hạ tầng đạt 12ha, dự kiến nâng lên 50ha trong năm 2025. Quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê hiện khoảng 10ha.

Phát biểu tại cuộc họp báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Quang Hưng – PCT thường trực UBND tỉnh Hưng Yên - khẳng đinh: Đây đều là những dự án trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn hiện nay nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối vùng cũng như không gian phát triển mới của tỉnh.

Vì vậy, các cấp, các ngành phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, ưu tiên quan tâm, tập trung nhân lực, nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Các nhà đầu tư sau khi được bàn giao mặt bằng phải khẩn trương tổ chức các điều kiện thi công, bảo đảm tiến độ các dự án.

Đối với dự án CT.08, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, trên cơ sở hướng dẫn của các sở, ngành, các xã chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, phương án đền bù để xin ý kiến các sở, ngành liên quan.

Về thời gian, lộ trình thực hiện, chậm nhất đến tháng 11 phải bàn giao xong diện tích đất nông nghiệp, đất ở đã xác định rõ nguồn gốc đất; đất tái định cư, đường điện, công trình hạ tầng và một số vị trí trọng điểm trên tuyến chậm bàn giao trong tháng 12/2025 hoặc sang đầu tháng 1/2026. Cùng với đó, khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thực hiện các công trình bị ảnh hưởng bởi dự án CT.08 để doanh nghiệp sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công một số hạng mục của dự án.

Về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi qua xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02, Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 2 khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng. Đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến để sớm đưa vào khai thác, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án; phối hợp rà soát hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

PCT thường trực UBND tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị nhà đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án. Các ngành, địa phương khẩn trương phối hợp, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, nhất là bảo đảm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng.