Hơn 300 bệnh nhân đến BV Việt Đức cơ sở Ninh Bình khám trong ngày đầu mở cửa

(VTC News) -

Khoảng 22h ngày 8/7, N.K.A (sinh năm 2008), trú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, gặp tai nạn sinh hoạt, đau nhiều và hạn chế vận động cổ chân trái. Người bệnh được sơ cứu tại bệnh viện tuyến cơ sở trước khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình để cấp cứu.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị gãy kín hai mắt cá chân trái. Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp chuyên môn đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu kết hợp xương, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại cơ sở Ninh Bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Sau nhiều năm chậm tiến độ vì hàng loạt vướng mắc về cơ chế, kỹ thuật và tác động của đại dịch COVID-19, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đón những bệnh nhân đầu tiên và thực hiện các ca phẫu thuật ngay trong ngày đầu vận hành, ngày 9/7.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đây là một trong hai dự án đầu tư y tế quy mô lớn chưa từng có tiền lệ của ngành, cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Quá trình triển khai kéo dài nhiều năm do yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô đầu tư lớn, những khó khăn trong thời kỳ dịch COVID-19 cũng như các vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Theo Bộ Y tế, bước ngoặt quan trọng giúp tháo gỡ các "điểm nghẽn" là Nghị quyết 34 của Chính phủ, tạo hành lang pháp lý để hoàn thiện dự án sau nhiều năm đình trệ. Đến ngày 19/12/2025, toàn bộ phần xây dựng của hai bệnh viện đã hoàn thành.

Từ đầu năm 2026, Bộ Y tế phối hợp cùng hai bệnh viện tập trung hoàn thiện các điều kiện về pháp lý, nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn để sẵn sàng đưa cơ sở mới vào hoạt động. Tiếp đó, Nghị quyết 32 của Chính phủ ban hành cuối tháng 6/2026 tiếp tục bổ sung cơ chế, chính sách cần thiết, tạo điều kiện để hai bệnh viện vận hành ngay sau khi khai trương.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, kết quả đạt được là thành quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là yêu cầu sớm đưa hai bệnh viện vào phục vụ người dân. Đồng thời, nhiều bộ, ngành cùng chính quyền tỉnh Ninh Bình phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hoàn thiện dự án. "Bệnh viện hoạt động là phải phục vụ người dân ngay, không thể để kéo dài thêm", bà Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện ngay trong những ngày đầu vận hành. Sau 13 ngày hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 20.000 lượt người đến khám. Trong khi đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình thực hiện các ca mổ đầu tiên ngay trong ngày khai trương và chỉ riêng buổi sáng đã đón hơn 300 bệnh nhân.

Theo Bộ Y tế, việc hai bệnh viện đi vào hoạt động sẽ giúp người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm đáng kể thời gian và chi phí chuyển tuyến lên Hà Nội. Đồng thời, các trường hợp cấp cứu ngoại khoa cũng có thêm cơ hội được xử trí kịp thời, góp phần giảm nguy cơ tử vong và biến chứng.

Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết việc đưa cơ sở mới vào hoạt động không chỉ bổ sung một bệnh viện hiện đại quy mô 1.000 giường cho hệ thống y tế mà còn mở ra cơ hội để người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu ngay tại địa phương.

Theo ông, việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết bài toán này khi đưa kỹ thuật cao đến gần người dân thay vì để người dân phải di chuyển xa tìm đến các trung tâm y tế lớn. Đây cũng là bước đi nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích 21 ha, quy mô 1.000 giường bệnh với thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu.

Toàn bộ hệ thống được đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, ứng dụng công nghệ số trong quản trị bệnh viện và cho phép kết nối, liên thông dữ liệu y tế với cơ sở chính tại Hà Nội cũng như các đơn vị trong hệ thống y tế.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định cơ sở mới sẽ được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở Hà Nội. Đồng thời, với hạ tầng mới và quy trình hiện đại, người bệnh sẽ có điều kiện tiếp cận dịch vụ thuận tiện và chất lượng hơn.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và quy mô 1.000 giường bệnh. Sau nhiều năm đình trệ, dự án đang được đưa vào khai thác theo lộ trình sau khi Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc để sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động tiếp nối Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vừa triển khai khám chữa bệnh từ ngày 26/6. Việc hai bệnh viện tuyến cuối hàng đầu cùng hiện diện tại Ninh Bình tạo thành cụm y tế chất lượng cao, giúp giảm tải đáng kể cho các cơ sở y tế tại Thủ đô và mang lại cơ hội điều trị tốt nhất cho người dân ngay tại địa phương.