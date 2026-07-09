Thủ tướng Lê Minh Hưng giao 4 nhiệm vụ cho Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình

(VTC News) -

Đó là những nội dung yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh khi dự lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình ngày 9/7.

Thủ tướng cho rằng việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội mà còn mở ra cơ hội để người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá việc đưa vào vận hành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia. Sau nhiều năm chậm tiến độ, hai dự án đã hoàn tất các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất để chính thức hoạt động.

Theo Thủ tướng, đây là minh chứng cho quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các bộ, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và dễ tiếp cận.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Thủ tướng cho rằng đầu tư cho y tế không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh mà còn là đầu tư cho phát triển bền vững. Một công trình y tế hiện đại sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đối với tỉnh Ninh Bình, việc hình thành hai bệnh viện tuyến cuối của Trung ương còn tạo động lực phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của địa phương đối với môi trường đầu tư.

Để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hiệu quả, Thủ tướng giao bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ; đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và đổi mới quản trị bệnh viện để sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện đề án tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và thiết bị y tế nhằm giảm các khâu trung gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn ngành. Đồng thời, Bộ cần sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật An toàn thực phẩm theo hướng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm xuyên suốt trong công tác quản lý lĩnh vực này.

Thứ hai, các bộ, ngành và địa phương cần phối hợp với Bộ Y tế quy hoạch hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để hình thành hệ sinh thái y tế đồng bộ.

Theo Thủ tướng, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực cho ngành y tế.

Thứ ba, tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục hỗ trợ hai bệnh viện về hạ tầng giao thông, điện, nước, nhà ở cho cán bộ, bảo đảm an ninh và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế ổn định hoạt động.

Thủ tướng cũng đề nghị địa phương nghiên cứu khai thác lợi thế của hai bệnh viện tuyến cuối để phát triển mô hình du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng, phù hợp với tiềm năng của vùng đất di sản Ninh Bình.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Thứ tư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện hoạt động; lấy chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và sự hài lòng của người dân làm mục tiêu.

Các bệnh viện cần xây dựng mô hình quản trị hiện đại, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, từng bước trở thành hạt nhân kết nối giữa y tế Trung ương và địa phương.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của hai bệnh viện sẽ phát huy truyền thống của các bệnh viện hạng đặc biệt hàng đầu cả nước, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững y đức và tinh thần tận tâm với người bệnh.

Người đứng đầu Chính phủ kỳ vọng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ sớm trở thành những bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, có trình độ ngang tầm khu vực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.