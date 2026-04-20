Đóng

Hoang tàn siêu dự án 11.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Sau 1 thập kỷ triển khai, tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay - siêu dự án có số vốn đầu tư lên đến 11.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng - rơi vào tình cảnh hoang tàn.

Tháng 6/2016, dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (tên thương mại Cocobay) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư chính thức khởi công xây dựng.

Tổ hợp du lịch và giải trí có số vốn đầu tư lên đến 11.000 tỷ đồng này được xây dựng trên diện tích khoảng 31 hecta nằm trên tuyến đường ven biển (thuộc phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp giải trí hàng đầu Đông Nam Á. 

Dự án từng được quảng cáo là tổ hợp du lịch, giải trí với nhiều hạng mục như sân khấu biểu diễn trong nhà, ngoài trời, quảng trường du lịch, tuyến phố đi bộ cùng hệ thống lưu trú condotel (căn hộ khách sạn) và khách sạn. Năm 2017, dự án Cocobay được quảng bá rầm rộ, thu hút nhiều khách hàng đầu tư. 

Tuy nhiên, năm 2019, siêu dự án này được tuyên bố "vỡ trận" ở phân khúc condotel. Sau khi đột ngột dừng thi công vào đầu năm 2022, toàn bộ công trường trở nên vắng lặng. Các hạng mục thi công dang dở. Siêu dự án từng mời siêu sao bóng đá Ronaldo làm đại sứ thương hiệu nay chìm trong tình cảnh ngổn ngang.

Bên trong khu đất "mọc" lên dự án, cỏ dại mọc um tùm, nhiều khối sắt bộc lộ hoen gỉ sau thời gian dài dầm mưa dãi nắng.

Nguyên nhân dẫn đến sự đình trệ của dự án không chỉ nằm ở thị trường mà còn liên quan pháp lý. 

Sở NN&MT Đà Nẵng cho biết qua rà soát nghĩa vụ tài chính tại hai phân khu thuộc dự án, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vấn đề liên quan đến giá đất. Cụ thể, giá đất tại thời điểm UBND TP Đà Nẵng cho thuê được xác định thấp hơn so với khung giá quy định trong bảng giá đất ban hành năm 2008. 

Ngoài ra, Cocobay còn nằm trong danh mục các dự án phải xử lý lại giá đất theo Kết luận 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị về đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố" trên địa bàn Đà Nẵng và Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Theo Sở NN&MT Đà Nẵng, việc xác định lại giá đất là bước then chốt nhằm hoàn thiện nghĩa vụ tài chính của dự án đối với ngân sách nhà nước. Sau đó, các thủ tục pháp lý tiếp theo về đất đai sẽ được hướng dẫn để dự án có thể tiếp tục triển khai.

Thanh Ba
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới