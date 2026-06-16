Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD góp mặt trong concert phát miễn phí 20.000 vé

(VTC News) -

Ban tổ chức concert Thanh xuân vừa thông báo phát miễn phí 20.000 vé dành cho khán giả tham dự chương trình diễn ra tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội). Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo...

Concert Thanh xuân do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong thực hiện, hướng tới chào mừng thành công Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII.

Theo thông báo từ ban tổ chức, khán giả có thể đăng ký nhận vé miễn phí theo hình thức trực tuyến. Tổng số vé phát hành lên tới 20.000 vé, mở ra cơ hội cho đông đảo người trẻ tham gia một trong những sự kiện âm nhạc quy mô lớn của mùa hè năm nay.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức thông tin về chương trình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết âm nhạc không chỉ mang đến những giai điệu đẹp mà còn có khả năng kết nối con người, nuôi dưỡng sự đồng cảm, tình yêu thương và lan tỏa những giá trị tích cực.

"Một thanh âm có thể khiến chúng ta nhớ hơn về quê hương. Một giai điệu có thể khiến những người xa lạ cảm thấy gần nhau hơn. Một bài hát có thể khiến người trẻ tìm thấy niềm tin, sự sẻ chia và lý do để thêm trân quý cuộc sống tươi đẹp này", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Không đơn thuần là một đêm nhạc giải trí, Thanh xuân được xây dựng như một hành trình kể chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều thế hệ, từ những ký ức lịch sử hào hùng đến nhịp sống sôi động của hôm nay và khát vọng vươn lên trong tương lai.

Theo đó, concert được chia thành ba chương nghệ thuật. Chương đầu tiên mang tên Ngọn lửa thanh xuân tái hiện tinh thần dấn thân, cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc.

Tiếp nối là chương Khát vọng thanh xuân, phản ánh nhịp sống hiện đại cùng những ước mơ, hoài bão của thế hệ trẻ hôm nay.

Hoà Minzy, Quang Hùng MasterD và nhiều nghệ sĩ biểu diễn tại concert Thanh Xuân.

Khép lại đêm diễn là chương Thanh xuân rực rỡ, mở ra bức tranh về một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo, hội nhập và sẵn sàng khẳng định vị thế trong thời đại mới.

Đáng chú ý, trong số các nghệ sĩ tham gia chương trình có nhiều gương mặt từng được vinh danh Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng nhờ những đóng góp nổi bật trong hoạt động nghệ thuật và cộng đồng.

Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng, các giọng ca giàu nội lực cùng nhiều phong cách âm nhạc khác nhau được kỳ vọng sẽ tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, truyền cảm hứng về khát vọng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.