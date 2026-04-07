Hòa Minzy, Đức Phúc cùng dàn sao quy tụ tại concert quốc gia 40.000 khán giả

Tối 28/4, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, mở đầu chuỗi sự kiện Tự hào là người Việt Nam năm 2026.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Netmedia thực hiện.

Theo ban tổ chức, chương trình dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đáng chú ý, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa… cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Vũ Thắng Lợi… cùng dàn nhạc giao hưởng và nhóm Thanh Âm Xanh dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc được chia thành hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, truyền hình trực tiếp trên VTV1, gồm ba chương: Trường ca trên Trống Đồng, Âm vang lịch sử và Khát vọng Việt Nam. Phần II kéo dài 60 phút, hướng tới khán giả trẻ, trước khi khép lại bằng màn bắn pháo hoa tại Thủ đô.

Điểm nhấn xuyên suốt chương trình là hình tượng trống đồng – biểu tượng văn hóa dân tộc được dàn dựng kết hợp giữa biểu diễn thực cảnh, âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và rock cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại. Qua đó, chương trình tái hiện dòng chảy lịch sử, tôn vinh giá trị văn hóa và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Tùng Dương, Hoà Minzy cùng hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên góp mặt trong chương trình.

Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng giám đốc Netmedia, Tổng đạo diễn cho biết Âm vang Tổ quốc không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là “lời hiệu triệu” khơi dậy tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tin và khát vọng phát triển. Theo ông, khán giả sẽ được chứng kiến nhiều điểm nhấn đặc biệt như màn xuất hiện của lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động, phần trình diễn của Bộ đội Biên phòng cùng các chú quân khuyển.

Sau phần chính luận lắng đọng, sân khấu Mỹ Đình sẽ “bùng nổ” với 60 phút âm nhạc dành riêng cho giới trẻ. Những giai điệu rock cách mạng từ Bức Tường và Ngũ Cung được kỳ vọng sẽ tiếp nối cảm xúc, lan tỏa năng lượng tích cực, thôi thúc tinh thần dấn thân và cống hiến.

Với quy mô lớn, ý tưởng dàn dựng công phu cùng thông điệp xuyên suốt, Âm vang Tổ quốc được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật nổi bật trong năm 2026, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước và khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.