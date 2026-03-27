Trước thềm LUMINARHY, RHYDER 'reset' toàn bộ âm nhạc cho concert

Từ chối dọn lại "mâm cỗ cũ"

Thị trường nhạc Việt hiện tại đang chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt live concert quy mô lớn. Giữa sức ép cạnh tranh khốc liệt đó, LUMINARHY – concert cá nhân đầu tay của RHYDER diễn ra vào ngày 04/04 tới đây vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, thay vì áp lực trước những tên tuổi lớn, RHYDER lại đang chịu một áp lực khác do chính anh tự tạo ra: Sự cầu toàn tuyệt đối với âm nhạc.

Được biết đến là một "All-rounder" (nghệ sĩ toàn năng) của Vpop, RHYDER kiên quyết nói không với việc sử dụng lại các beat nhạc mạng hay những bản phối đã quá quen thuộc trên các nền tảng streaming. Nam nghệ sĩ chia sẻ bản thân đã có những tuần lễ "ăn ngủ" hoàn toàn trong studio cùng ekip, dốc cạn năng lượng để đập đi xây lại 100% list nhạc trình diễn.

Đầu tư khủng cho một trải nghiệm "độc bản"

Chia sẻ về quyết định tự làm khó bản thân này, RHYDER bộc bạch: "Khán giả đã bỏ tiền, lặn lội đường xa đến với mình thì không thể để họ nghe lại những âm thanh có sẵn trên mạng được. LUMINARHY phải là một trải nghiệm độc bản, nơi khán giả được nghe những thứ chưa từng xuất hiện ở bất cứ đâu".

Gác lại nỗi lo cạnh tranh, nam ca sĩ 25 tuổi dồn toàn lực vào chất lượng của một đêm nhạc. Không chỉ đổi mới bản phối, RHYDER còn mạnh tay đầu tư hệ thống dàn loa tiêu chuẩn quốc tế để tối ưu hóa trải nghiệm thính giác của người hâm mộ. Sự chỉn chu và thái độ làm nghề nghiêm túc này chứng minh khát vọng của RHYDER: Không chỉ dừng lại ở danh xưng một "hiện tượng mạng" hay ngôi sao truyền hình thực tế, mà là một nghệ sĩ thực thụ đang kiến tạo nên vương quốc âm nhạc của riêng mình.